Раскрыт новый эпизод махинаций с закупкой кроватей для военных в Днепропетровской области. Общий ущерб - почти 14 млн грн, - ГБР. ФОТО
Работники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о новом подозрении должностному лицу Днепровского квартирно-эксплуатационного управления, причастному к масштабным махинациям при закупке кроватей для воинских частей Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Напомним, что в 2023 году он уже организовал тендер на приобретение 5 тысяч двухъярусных кроватей на сумму 28 млн грн. По заключению экспертизы, рыночная стоимость составляла около 18 млн грн, а переплата государства превысила 9,5 млн грн. Материалы по этому эпизоду направлены в суд, а фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 2 млн грн.
"Теперь следователи установили еще одну аналогичную сделку. Всего через два месяца после первого тендера тот же чиновник подписал новое соглашение с той же фирмой на поставку дополнительных 2 тысяч кроватей. Переплата на этот раз составила почти 4 млн грн", - говорится в сообщении.
Руководителю одного из региональных квартирно-эксплуатационных управлений сообщено о еще одном подозрении за халатное отношение к службе военного должностного лица в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Государством будет заявлен гражданский иск о возмещении нанесенного ущерба.
Процессуальное руководство осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что на Днепропетровщине переплатили 10 млн грн за кровати для воинских частей.
