Раскрыт новый эпизод махинаций с закупкой кроватей для военных в Днепропетровской области. Общий ущерб - почти 14 млн грн, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о новом подозрении должностному лицу Днепровского квартирно-эксплуатационного управления, причастному к масштабным махинациям при закупке кроватей для воинских частей Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Напомним, что в 2023 году он уже организовал тендер на приобретение 5 тысяч двухъярусных кроватей на сумму 28 млн грн. По заключению экспертизы, рыночная стоимость составляла около 18 млн грн, а переплата государства превысила 9,5 млн грн. Материалы по этому эпизоду направлены в суд, а фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 2 млн грн.

Также читайте: Подозреваемому по делу о хищении денег на покупке формы для ВСУ Балыкину уменьшили залог со 136 млн грн до почти 10 млн грн

"Теперь следователи установили еще одну аналогичную сделку. Всего через два месяца после первого тендера тот же чиновник подписал новое соглашение с той же фирмой на поставку дополнительных 2 тысяч кроватей. Переплата на этот раз составила почти 4 млн грн", - говорится в сообщении.

Руководителю одного из региональных квартирно-эксплуатационных управлений сообщено о еще одном подозрении за халатное отношение к службе военного должностного лица в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Государством будет заявлен гражданский иск о возмещении нанесенного ущерба.

Также читайте: "Золотых яиц" было мало? Скандальный поставщик снова собирается кормить ВСУ

Процессуальное руководство осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что на Днепропетровщине переплатили 10 млн грн за кровати для воинских частей.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!