Викрито новий епізод махінацій із закупівлею ліжок для військових на Дніпропетровщині. Загальні збитки - майже 14 млн грн, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР у взаємодії із СБУ повідомили про нову підозру посадовцю Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, причетному до масштабних махінацій під час закупівлі ліжок для військових частин Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Нагадаємо, що у 2023 році він вже організував тендер на придбання 5 тисяч двоярусних ліжок на суму 28 млн грн. За висновками експертизи, ринкова вартість становила близько 18 млн грн, а переплата держави перевищила 9,5 млн грн. Матеріали за цим епізодом скеровано до суду, а фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 2 млн грн.

Також читайте: Підозрюваному у справі про розкрадання грошей на купівлі форми для ЗСУ Баликіну зменшили заставу з 136 млн грн до майже 10 млн грн

"Тепер слідчі встановили ще одну аналогічну оборудку. Лише за два місяці після першого тендеру той самий посадовець підписав нову угоду з тією ж фірмою на поставку додаткових 2 тисяч ліжок. Переплата цього разу склала майже 4 млн грн", - йдеться у повідомленні.

махінатор з закупівлею ліжок для військових

Керівнику одного з регіональних квартирно-експлуатаційних управлінь повідомлено про ще одну підозру за недбале ставлення до служби військової службової особи в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Державою буде заявлено цивільний позов щодо відшкодування завданих збитків.

Також читайте: "Золотих яєць" було мало? Скандальний постачальник знову збирається годувати ЗСУ

Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на Дніпропетровщині переплатили 10 млн грн за ліжка для військових частин.

махінації (432) ДБР (3746) Дніпропетровська область (4299)
Топ коментарі
+5
Чого ви до нього? Всі крадуть, він же не лох якийсь.
показати весь коментар
30.09.2025 10:43 Відповісти
+4
Крав 10 млн--застава два. Суми навара достатнього і собі і судовій системі.
показати весь коментар
30.09.2025 10:44 Відповісти
+2
Молодці! Продовжуйте! До останнього українця!
показати весь коментар
30.09.2025 10:44 Відповісти
Чого ви до нього? Всі крадуть, він же не лох якийсь.
показати весь коментар
30.09.2025 10:43 Відповісти
Тут інше питання: написано, що він "організував" тендер... Організувати тендер ти можеш тільки якщо робиш закупку для якоїсь власної фірми. Тендер організовувало міноборони - була потреба у ліжках, вони об'явили тендер. По великому рахунку, йому то що?! Він просто продав. Я б мабуть, теж продав, за таку суму і навіть від більшої не відмовився, якби мав таку можливість (ви, впевнений теж). Питання до міноборони: чому і хто, підписався на цей тендер????
Так, скоріше за все була змова, но перш за все, головний винуватець та обвинувачуваний, це людина в міноборони, а цей повинен йти у другу чергу! А тут про нього говорять як про єдиного відповідального, а люди в міноборони типу не при чому
показати весь коментар
30.09.2025 11:49 Відповісти
Молодці! Продовжуйте! До останнього українця!
показати весь коментар
30.09.2025 10:44 Відповісти
Крав 10 млн--застава два. Суми навара достатнього і собі і судовій системі.
показати весь коментар
30.09.2025 10:44 Відповісти
Я б на його місці подав би в суд на працівників ДБР за вибіркове правосуддя та шовінізм з расизмом. Сусіди, начальство спокійно собі крадуть, купують нерухомість, авто - а вихопили тільки його. Хай пояснять по якому принципу був відбір жертви.
показати весь коментар
30.09.2025 10:54 Відповісти
Час вже цих ворюг просто відстрілювати.
показати весь коментар
30.09.2025 11:01 Відповісти
Пів України прийдеться розстріляти.
Не вистачить набоїв, куди дівати трупи, ми розведемо заразу, інфекції, ЕС закриє кордони наглухо.
Може і фронт посипатись, сержанти та солдати не справляться з керівництвом фронту.
Пропоную легалізувати крадіжки. Заплатив 20% краденого в бюджет - і спи та кради спокійно далі.
показати весь коментар
30.09.2025 11:10 Відповісти
😁😁😁 шикарна відповідь)))
Я без негативізму, але тут уже, дійсно, треба пересадити чи перестріляти 70% населення.
Трошки залишиться пенсіонерів, які виживають на 3к, та школярі малі
показати весь коментар
30.09.2025 12:20 Відповісти
Для боротьби з корупцією в Україні має діяти смертна кара...інакше це не зупинити .
показати весь коментар
30.09.2025 11:05 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкинhttps://www.youtube.com/post/Ugkxwbl_ktAZCTvDMDQ3XQlpPe5FAtVNJyjg

Журналісти розкрили схему «розпилу» бюджету на «відновленні» Миколаївської області, до якої був залучений голова Вознесенської РДА Олександр Кукуруза.
Так, пов'язані із чиновником фірми - його родичі, друзі і навіть колишній водій - отримали контракти на понад 600 млн грн. Гроші освоювалися через системні переплати та фіктивну конкуренцію.

показати весь коментар
30.09.2025 11:55 Відповісти
 
 