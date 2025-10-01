Убийство детского писателя Вакуленко: в Украине заочно будут судить еще одного оккупанта. ФОТО

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении еще одного российского оккупанта, причастного к убийству детского писателя Владимира Вакуленко во время оккупации Изюмщины весной 2022 года.

Об этом сообщили Харьковская областная прокуратура и Нацполиция, информирует Цензор.НЕТ.

Российскому захватчику инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением, соединенное с умышленным убийством, а также другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. ч. ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - в редакции 2022 года).

Что известно об оккупанте?

Уроженец Луганска с позывным Кирьян, военнослужащий взвода 4 роты 4 батальона 204 стрелкового полка самопровозглашенной "ЛНР", стал четвертым обвиняемым.

Кирьян

Фото: Харьковская областная прокуратура

В деле также фигурируют командир роты Владислав Нескородьев (позывной Лев), его заместитель Дмитрий Катькалов и пулеметчик Сергей Удоденко (Удод).

Отмечается, что в марте 2022 года Кирьян вместе с другими военными этого подразделения прибыл в село Капитоловка Изюмского района. Они ворвались в дом украинского писателя Владимира Вакуленко, похитили его и вывезли в неизвестном направлении. Потерпевшего удерживали в нечеловеческих условиях, пытали, а впоследствии - расстреляли.

Другие военные преступления оккупантов

Оккупантам также инкриминируют убийство еще трех гражданских мужчин - бывшего участника АТО и двух местных жителей, которых захватчики задержали в лесу, когда те собирали шишки, чтобы разжечь самовар и заварить чай.

Все эти действия происходили в условиях, когда оккупанты точно знали, что речь идет о гражданских, которые не принимали участия в боевых действиях, отмечают в прокуратуре.

Еще в рамках досудебного следствия правоохранители установили непосредственную причастность подозреваемых к убийству 58-летнего местного жителя, который ранее проходил военную службу во время проведения АТО (ООС) на территории Луганской и Донецкой областей, его вместе с другими держали в погребе, подвергали пыткам и расстреляли, осуществив несколько выстрелов в голову.

Чудом удалось спастись от гибели от рук оккупантов 56-летнему мужчине. С целью получения сведений, которые интересовали врага, в течение недели к нему применяли физическое насилие, но потом мужчину отпустили. Своими показаниями он помог следствию собрать достаточно доказательств и идентифицировать личности военных преступников, добавили в Нацполиции.

Фигурант находится в розыске.

