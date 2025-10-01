Вбивство дитячого письменника Вакуленка: в Україні заочно судитимуть ще одного окупанта. ФОТО

Прокурори направили до суду обвинувальний акт щодо ще одного російського окупанта, причетного до вбивства дитячого письменника Володимира Вакуленка під час окупації Ізюмщини навесні 2022 року.

Про це повідомили Харківська обласна прокуратура та Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

Російському загарбнику інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням, поєднане з умисним вбивством, а також інші порушення законів і звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — у редакції 2022 року).

Що відомо про окупанта?

Уродженець Луганська з позивним Кірʼян, військовослужбовець взводу 4 роти 4 батальйону 204 стрілецького полку самопроголошеної "ЛНР", став четвертим обвинуваченим.

Кірʼян

Фото: Харківська обласна прокуратура

У справі також фігурують командир роти Владислав Нескородьєв (позивний Лев), його заступник Дмитро Катькалов та кулеметник Сергій Удоденко (Удод).

Зазначається, що у березні 2022 року Кір'ян разом з іншими військовими цього підрозділу прибув до села Капитолівка Ізюмського району. Вони увірвалися в будинок українського письменника Володимира Вакуленка, викрали його та вивезли в невідомому напрямку. Потерпілого утримували в нелюдських умовах, катували, а згодом — розстріляли.

Інші воєнні злочини окупантів

Окупантам також інкримінують убивство ще трьох цивільних чоловіків — колишнього учасника АТО і двох місцевих мешканців, яких загарбники затримали в лісі, коли ті збирали шишки, щоб розпалити самовар і заварити чай.

Усі ці дії відбувалися за умов, коли окупанти достеменно знали, що йдеться про цивільних, які не брали участі в бойових діях, наголошують у прокуратурі.

Ще в рамках досудового слідства правоохоронці встановили безпосередню причетність підозрюваних до вбивства 58-річного місцевого мешканця, який раніше проходив військову службу під час проведення АТО (ООС) на території Луганської та Донецької областей, його разом з іншими тримали у льоху, піддавали тортурам та розстріляли, здійснивши кілька пострілів у голову.

Дивом вдалося врятуватися від загибелі від рук окупантів 56-річному чоловіку. З метою отримання відомостей, що цікавили ворога, протягом тижня до нього застосовували фізичне насилля, але потім чоловіка відпустили. Своїми свідченнями він допоміг слідству зібрати достатньо доказів та ідентифікувати особи військових злочинців, додали в Нацполіції.

Фігурант перебуває в розшуку.

