Массированный обстрел Полтавщины: в Полтаве пострадал Свято-Николаевский храм ПЦУ, ряд школ перешел на онлайн-обучение. ФОТО

В ночь на 3 октября в Полтаве пострадал Свято-Николаевский храм ПЦУ: взрывная волна выбила часть окон и повредила трапезную.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил настоятель храма Александр Дедюхин.

"В результате ночной атаки россиян в нашем храме выбило половину окон. Слава Богу, никто не пострадал. Продолжаем радоваться в Иисусе Христе. Все отремонтируем, а пока затянем пленкой. Все службы будут проходить по расписанию", - отметил священник.





Как сообщила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова, повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома в разных уголках громады. К ликвидации последствий задействованы все необходимые службы и подразделения городского совета. Работы по фиксации продолжаются.

Некоторые школы Полтавы сегодня перешли на онлайн-обучение.

По состоянию на 10:00 зафиксировано повреждение 16 многоквартирных и 1 частного домов и в одном из коммунальных предприятий.

Напомним, в ночь на 3 октября россияне нанесли массированный комбинированный удар по ряду регионов. В результате атаки повреждены объекты энергетической и газовой инфраструктуры.