Массированный обстрел Полтавщины: в Полтаве пострадал Свято-Николаевский храм ПЦУ, ряд школ перешел на онлайн-обучение. ФОТО

В ночь на 3 октября в Полтаве пострадал Свято-Николаевский храм ПЦУ: взрывная волна выбила часть окон и повредила трапезную.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил настоятель храма Александр Дедюхин.

"В результате ночной атаки россиян в нашем храме выбило половину окон. Слава Богу, никто не пострадал. Продолжаем радоваться в Иисусе Христе. Все отремонтируем, а пока затянем пленкой. Все службы будут проходить по расписанию", - отметил священник.

Полтава
Полтава

Как сообщила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова, повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома в разных уголках громады. К ликвидации последствий задействованы все необходимые службы и подразделения городского совета. Работы по фиксации продолжаются.

Некоторые школы Полтавы сегодня перешли на онлайн-обучение.

По состоянию на 10:00 зафиксировано повреждение 16 многоквартирных и 1 частного домов и в одном из коммунальных предприятий.

Напомним, в ночь на 3 октября россияне нанесли массированный комбинированный удар по ряду регионов. В результате атаки повреждены объекты энергетической и газовой инфраструктуры.

обстрел Тахтаулове Полтавская область Полтавский район
Топ комментарии
+7
Жалко полтавчан. Попереду холодна зими, а їх оселі руйнуються, життя на волосинці. Але кацапи мабуть догралися, бо сьогодні терпець у Боневтіка Потужно-Брехливого увірвався і він дасть наказ влупити по Кацапії Паляницями, Трембітами, Рутами і масивними "Фламінгами". Чи ні, як ви вважаєте 73%?
03.10.2025 11:28 Ответить
+4
Ударів у відповідь звичайно не буде. Наслідки приколу на виборах 2019.
03.10.2025 12:13 Ответить
+2
Шо там відповідь від зепід@ра потужна вже пішла?ні?....як прикро....
03.10.2025 11:40 Ответить
Падре Дедюхін,тримайтесь!
03.10.2025 11:26 Ответить
FT: "Трамп доручив американським військовим та розвідці невідкладно підготувати надання Україні розвіддданих, які допоможуть Києву завдавати удари вглиб росії. НАТО вже надає такі розвіддані Україні. Зазначене допоможе Києву більш ефективно виявляти російське ппо та прокладати маршрути ударів. Відповідно зросте ефективність ракет та далекобійних дронів, які вже є та надійдуть ближчим часом на озброєння ЗСУ."
03.10.2025 11:30 Ответить
WSJ: "США нададуть Україні розвіддані, необхідні для ударів вглиб території росії. Президент Трамп дозволив розвідслужбам та Пентагону надати Україні зазначену інформацію, ціллю ударів потенційно мають стати об'єкти енергетичної інфраструктури ворога."
https://www.yaplakal.com/go/?https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Fpolitics%2F
03.10.2025 11:34 Ответить
Добре, що надійдуть розвіддані і ракета від США. Але мені чомусь здається, що такої допомоги буде менше. Проста аналітика: американці створювали десятиліттями потужну зброю для захисту американців і це не мільйони доларів, а сотні мільярдів доларів, виділених з платників податків. При передачі новітньої зброї нам, її ТТХ якимось чином опиняються в руках ворога. Приклад того, що кацапи модерніщзували свої ракети, які стали недосяжними "Патріотам". Крім цих систем в руках ворога опинилися і інші розробки, чи то їм передали США?
03.10.2025 11:35 Ответить
для наших PAC-3 головна проблема - недостатня к-сть ракет-перехоплювачів, а також потрібні додаткові пускові (можливо, коли Захід своїм ппо нарешті закриє наш захід), буде більше ефекту
велика надія на надані нам ракети eram
03.10.2025 11:39 Ответить
Провокації кацапів над аеродромами країн ЄС змусили партнерів залишити собі більшість системи ППО і ракети до них, які мали передати нам для захитсту своїх громадян. Як на мене, то сьогоднішня влада, яка витрачає мілшьярди на марафон, щоб їх прославлояв, мали створити свої новенькі системи ППО. На шмарафон витрачають до 6 мільярдів, а ціна комплексу ППО всього декілька сотень мільйонів. Але дії влади показали, який у них пріоритет.
03.10.2025 11:45 Ответить
пріоритет зесрані - оман, розмінований чонгар із шатлами, травнені шашлики
03.10.2025 12:15 Ответить
Ударів у відповідь звичайно не буде. Наслідки приколу на виборах 2019.
03.10.2025 12:13 Ответить
 
 