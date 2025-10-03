УКР
Масований обстріл Полтавщини: у Полтаві постраждав Свято-Миколаївський храм ПЦУ, низка шкіл перейшла на онлайн-навчання. ФОТО

У ніч на 3 жовтня в Полтаві постраждав Свято-Миколаївський храм ПЦУ: вибухова хвиля вибила частину вікон та пошкодила трапезну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив настоятель храму Олександр Дедюхін.

"Внаслідок нічної атаки росіян в нашому храмі вибило половину вікон. Слава Богу, ніхто не постраждав. Продовжуємо радіти в Ісусі Христі. Все відремонтуємо, а поки що затягнемо плівкою. Всі служби відбуватимуться за розкладом", - зазначив священник.

Полтава
Полтава

Як повідомила секретарка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова, пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки в різних куточках громади. До ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби та підрозділи міської ради. Роботи з фіксації тривають.

 Деякі школи Полтави сьогодні перейшли на онлайн-навчання. 

Станом на 10:00 зафіксовано пошкодження 16 багатоквартирних і 1 приватного будинків та в одному зі комунальних підприємств.

Нагадаємо, у ніч проти 3 жовтня росіяни завдали масованого комбінованого удару по низці регіонах. Внаслідок атаки пошкоджені об'єкти енергетичної та газової інфораструктури.

обстріл (31158) Полтава (583) Полтавська область (1238) Полтавський район (83)
Топ коментарі
Жалко полтавчан. Попереду холодна зими, а їх оселі руйнуються, життя на волосинці. Але кацапи мабуть догралися, бо сьогодні терпець у Боневтіка Потужно-Брехливого увірвався і він дасть наказ влупити по Кацапії Паляницями, Трембітами, Рутами і масивними "Фламінгами". Чи ні, як ви вважаєте 73%?
03.10.2025 11:28 Відповісти
Ударів у відповідь звичайно не буде. Наслідки приколу на виборах 2019.
03.10.2025 12:13 Відповісти
Шо там відповідь від зепід@ра потужна вже пішла?ні?....як прикро....
03.10.2025 11:40 Відповісти
Падре Дедюхін,тримайтесь!
03.10.2025 11:26 Відповісти
Жалко полтавчан. Попереду холодна зими, а їх оселі руйнуються, життя на волосинці. Але кацапи мабуть догралися, бо сьогодні терпець у Боневтіка Потужно-Брехливого увірвався і він дасть наказ влупити по Кацапії Паляницями, Трембітами, Рутами і масивними "Фламінгами". Чи ні, як ви вважаєте 73%?
03.10.2025 11:28 Відповісти
FT: "Трамп доручив американським військовим та розвідці невідкладно підготувати надання Україні розвіддданих, які допоможуть Києву завдавати удари вглиб росії. НАТО вже надає такі розвіддані Україні. Зазначене допоможе Києву більш ефективно виявляти російське ппо та прокладати маршрути ударів. Відповідно зросте ефективність ракет та далекобійних дронів, які вже є та надійдуть ближчим часом на озброєння ЗСУ."
03.10.2025 11:30 Відповісти
WSJ: "США нададуть Україні розвіддані, необхідні для ударів вглиб території росії. Президент Трамп дозволив розвідслужбам та Пентагону надати Україні зазначену інформацію, ціллю ударів потенційно мають стати об'єкти енергетичної інфраструктури ворога."
https://www.yaplakal.com/go/?https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Fpolitics%2F
03.10.2025 11:34 Відповісти
Добре, що надійдуть розвіддані і ракета від США. Але мені чомусь здається, що такої допомоги буде менше. Проста аналітика: американці створювали десятиліттями потужну зброю для захисту американців і це не мільйони доларів, а сотні мільярдів доларів, виділених з платників податків. При передачі новітньої зброї нам, її ТТХ якимось чином опиняються в руках ворога. Приклад того, що кацапи модерніщзували свої ракети, які стали недосяжними "Патріотам". Крім цих систем в руках ворога опинилися і інші розробки, чи то їм передали США?
03.10.2025 11:35 Відповісти
для наших PAC-3 головна проблема - недостатня к-сть ракет-перехоплювачів, а також потрібні додаткові пускові (можливо, коли Захід своїм ппо нарешті закриє наш захід), буде більше ефекту
велика надія на надані нам ракети eram
03.10.2025 11:39 Відповісти
Провокації кацапів над аеродромами країн ЄС змусили партнерів залишити собі більшість системи ППО і ракети до них, які мали передати нам для захитсту своїх громадян. Як на мене, то сьогоднішня влада, яка витрачає мілшьярди на марафон, щоб їх прославлояв, мали створити свої новенькі системи ППО. На шмарафон витрачають до 6 мільярдів, а ціна комплексу ППО всього декілька сотень мільйонів. Але дії влади показали, який у них пріоритет.
03.10.2025 11:45 Відповісти
пріоритет зесрані - оман, розмінований чонгар із шатлами, травнені шашлики
03.10.2025 12:15 Відповісти
Шо там відповідь від зепід@ра потужна вже пішла?ні?....як прикро....
03.10.2025 11:40 Відповісти
Ударів у відповідь звичайно не буде. Наслідки приколу на виборах 2019.
03.10.2025 12:13 Відповісти
 
 