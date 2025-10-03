Масований обстріл Полтавщини: у Полтаві постраждав Свято-Миколаївський храм ПЦУ, низка шкіл перейшла на онлайн-навчання. ФОТО

У ніч на 3 жовтня в Полтаві постраждав Свято-Миколаївський храм ПЦУ: вибухова хвиля вибила частину вікон та пошкодила трапезну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив настоятель храму Олександр Дедюхін.

"Внаслідок нічної атаки росіян в нашому храмі вибило половину вікон. Слава Богу, ніхто не постраждав. Продовжуємо радіти в Ісусі Христі. Все відремонтуємо, а поки що затягнемо плівкою. Всі служби відбуватимуться за розкладом", - зазначив священник.





Як повідомила секретарка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова, пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки в різних куточках громади. До ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби та підрозділи міської ради. Роботи з фіксації тривають.

Деякі школи Полтави сьогодні перейшли на онлайн-навчання.

Станом на 10:00 зафіксовано пошкодження 16 багатоквартирних і 1 приватного будинків та в одному зі комунальних підприємств.

Нагадаємо, у ніч проти 3 жовтня росіяни завдали масованого комбінованого удару по низці регіонах. Внаслідок атаки пошкоджені об'єкти енергетичної та газової інфораструктури.