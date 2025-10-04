РУС
3 121 8

Праздник для человечества, разговор о Тоmahawk, неизбежность. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Историческое выступление

фотожаба

Шах и мат

фотожаба

Все по плану!

фотожаба

Праздник для человечества

фотожаба

Цитатник

фотожаба

Интересная игра

фотожаба

Новый подход

фотожаба

Неизбежность

фотожаба

Хороший рецепт

фотожаба

Разговор о Тоmahawk

фотожаба

Давно так надо было...

фотожаба

Место для захватчиков

04.10.2025 09:21
про китай не мем а реальность)
я бы на месте хитрозделанных китайцев еще бы и ракет передал нам чтобы енергетику москвабада вынесли,и тогда кацапы норм так продажи електростанций а пауербанков китаю поднимут аля украина 2022-2023
04.10.2025 09:22
04.10.2025 09:33
04.10.2025 09:38
04.10.2025 09:39
04.10.2025 09:42
04.10.2025 09:44
Чомусь згадалось, що «Собаче серце» знімав в Одесі українець Бортко, а нині махровий путініст.
04.10.2025 10:02
 
 