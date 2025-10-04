3 121 8
Праздник для человечества, разговор о Тоmahawk, неизбежность. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"
Историческое выступление
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не является "бумажным тигром", поскольку фактически воюет с НАТО и уверенно себя чувствует, - Путин
Шах и мат
Читайте на "Цензор.НЕТ": В России возник дефицит бензина после ударов украинских дронов по НПЗ, - Reuters
Все по плану!
Праздник для человечества
Цитатник
Интересная игра
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области
Новый подход
Неизбежность
Хороший рецепт
Разговор о Тоmahawk
Давно так надо было...
Место для захватчиков
Больше фотошопов смотрите здесь
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
я бы на месте хитрозделанных китайцев еще бы и ракет передал нам чтобы енергетику москвабада вынесли,и тогда кацапы норм так продажи електростанций а пауербанков китаю поднимут аля украина 2022-2023