Свято для людства, розмова про Тоmahawk, неминучість. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Історичний виступ
Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не є "паперовим тигром", оскільки фактично воює з НАТО і впевнено себе почуває, - Путін
Шах і мат
Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії виник дефіцит бензину після ударів українських дронів по НПЗ, - Reuters
Все за планом!
Свято для людства
Цитатник
Цікава гра
Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські дрони атакували нафтопереробний завод у Ленінградській області
Новий підхід
Неминучість
Гарний рецепт
Розмова про Тоmahawk
Давно так треба було...
Місце для загарбників
я бы на месте хитрозделанных китайцев еще бы и ракет передал нам чтобы енергетику москвабада вынесли,и тогда кацапы норм так продажи електростанций а пауербанков китаю поднимут аля украина 2022-2023