2 251 8

Свято для людства, розмова про Тоmahawk, неминучість. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Історичний виступ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не є "паперовим тигром", оскільки фактично воює з НАТО і впевнено себе почуває, - Путін

фотожаба

Шах і мат

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії виник дефіцит бензину після ударів українських дронів по НПЗ, - Reuters

фотожаба

Все за планом!

фотожаба

Свято для людства

фотожаба

Цитатник

фотожаба

Цікава гра

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські дрони атакували нафтопереробний завод у Ленінградській області

фотожаба

Новий підхід

фотожаба

Неминучість

фотожаба

Гарний рецепт

фотожаба

Розмова про Тоmahawk

фотожаба

Давно так треба було...

фотожаба

Місце для загарбників

04.10.2025 09:21 Відповісти
про китай не мем а реальность)
я бы на месте хитрозделанных китайцев еще бы и ракет передал нам чтобы енергетику москвабада вынесли,и тогда кацапы норм так продажи електростанций а пауербанков китаю поднимут аля украина 2022-2023
04.10.2025 09:22 Відповісти
04.10.2025 09:33 Відповісти
04.10.2025 09:38 Відповісти
04.10.2025 09:39 Відповісти
04.10.2025 09:42 Відповісти
04.10.2025 09:44 Відповісти
Чомусь згадалось, що «Собаче серце» знімав в Одесі українець Бортко, а нині махровий путініст.
04.10.2025 10:02 Відповісти
 
 