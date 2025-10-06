Последствия дронового удара РФ по перинатальному центру в Сумах: пожар оперативно ликвидировали, обошлось без жертв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Войска РФ ударили беспилотником по перинатальному центру в Сумах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, спасатели оперативно ликвидировали пожар на кровле здания.
Предварительно, обошлось без жертв.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ударил дроном по Перинатальному центру в Сумах, загорелась крыша, люди находились в укрытии.
Angelyka
Обліковий Запис #597212
