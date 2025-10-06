Последствия дронового удара РФ по перинатальному центру в Сумах: пожар оперативно ликвидировали, обошлось без жертв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Войска РФ ударили беспилотником по перинатальному центру в Сумах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, спасатели оперативно ликвидировали пожар на кровле здания.

Предварительно, обошлось без жертв.













Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ударил дроном по Перинатальному центру в Сумах, загорелась крыша, люди находились в укрытии.