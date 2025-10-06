РУС
Последствия дронового удара РФ по перинатальному центру в Сумах: пожар оперативно ликвидировали, обошлось без жертв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Войска РФ ударили беспилотником по перинатальному центру в Сумах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, спасатели оперативно ликвидировали пожар на кровле здания.

Предварительно, обошлось без жертв.

Также читайте: Из-за опасности в Сумах часть школ будет работать дистанционно до конца года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ударил дроном по Перинатальному центру в Сумах, загорелась крыша, люди находились в укрытии.

обстрел (29867) Сумская область (3739) Сумы (1260) Сумский район (419)
Знищення Сум і Чернігова путіна, блдь! Де захист неба?!
06.10.2025 13:51 Ответить
Бити по ротдому - нелюдський злочин ! Негайно весь Світ , про це , має дізнатися !
06.10.2025 14:21 Ответить
 
 