Наслідки дронового удару РФ по перинатальному центру у Сумах: пожежу оперативно ліквідували, обійшлося без жертв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Війська РФ вдарили безпілотником по перинатальному центру у Сумах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, рятувальники оперативно ліквідували пожежу на покрівлі будівлі.

Попередньо, обійшлося без жертв.

Суми

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог ударив дроном по Перинатальному центру у Сумах, загорівся дах, люди перебували в укритті.

Знищення Сум і Чернігова путіна, блдь! Де захист неба?!
06.10.2025 13:51 Відповісти
Бити по ротдому - нелюдський злочин ! Негайно весь Світ , про це , має дізнатися !
06.10.2025 14:21 Відповісти
 
 