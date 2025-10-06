Наслідки дронового удару РФ по перинатальному центру у Сумах: пожежу оперативно ліквідували, обійшлося без жертв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Війська РФ вдарили безпілотником по перинатальному центру у Сумах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, рятувальники оперативно ліквідували пожежу на покрівлі будівлі.
Попередньо, обійшлося без жертв.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог ударив дроном по Перинатальному центру у Сумах, загорівся дах, люди перебували в укритті.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Angelyka
показати весь коментар06.10.2025 13:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Обліковий Запис #597212
показати весь коментар06.10.2025 14:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль