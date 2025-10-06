Наслідки дронового удару РФ по перинатальному центру у Сумах: пожежу оперативно ліквідували, обійшлося без жертв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Війська РФ вдарили безпілотником по перинатальному центру у Сумах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, рятувальники оперативно ліквідували пожежу на покрівлі будівлі.

Попередньо, обійшлося без жертв.













Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог ударив дроном по Перинатальному центру у Сумах, загорівся дах, люди перебували в укритті.