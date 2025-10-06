РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11510 посетителей онлайн
Новости Фото обстрелы Херсонщины Атаки беспилотников на Херсон
68 0

На прошлой неделе враг использовал 1535 дронов, чтобы атаковать мирных людей и гражданскую инфраструктуру Херсонской области. ИНФОГРАФИКА

Враг продолжает устраивать на Херсонщине "дроновое сафари". В течение прошлой недели россияне использовали 1535 дронов, чтобы атаковать мирных людей и гражданскую инфраструктуру области, - 851 из них в пределах Херсонской громады.

Силам обороны удалось уничтожить 1186 российских беспилотников, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Утром оккупанты ударили по Чернобаевке и Херсону, в Степановке погибла женщина. За сутки один погибший и 3 раненых в области. ФОТО

херсон

Также читайте: 24-летнего мужчину будут судить за изнасилование ребенка на Херсонщине, - прокуратура

Автор: 

армия РФ (20787) обстрел (29867) Херсонская область (5274)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 