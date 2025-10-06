На прошлой неделе враг использовал 1535 дронов, чтобы атаковать мирных людей и гражданскую инфраструктуру Херсонской области. ИНФОГРАФИКА

Враг продолжает устраивать на Херсонщине "дроновое сафари". В течение прошлой недели россияне использовали 1535 дронов, чтобы атаковать мирных людей и гражданскую инфраструктуру области, - 851 из них в пределах Херсонской громады.

Силам обороны удалось уничтожить 1186 российских беспилотников, сообщает Цензор.НЕТ.

