На прошлой неделе враг использовал 1535 дронов, чтобы атаковать мирных людей и гражданскую инфраструктуру Херсонской области. ИНФОГРАФИКА
Враг продолжает устраивать на Херсонщине "дроновое сафари". В течение прошлой недели россияне использовали 1535 дронов, чтобы атаковать мирных людей и гражданскую инфраструктуру области, - 851 из них в пределах Херсонской громады.
Силам обороны удалось уничтожить 1186 российских беспилотников, сообщает Цензор.НЕТ.
