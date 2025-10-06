УКР
Минулого тижня ворог використав 1535 дронів, щоб атакувати мирних людей і цивільну інфраструктуру Херсонщини. ІНФОГРАФІКА

Ворог продовжує влаштовувати на Херсонщині "дронове сафарі". Впродовж минулого тижня росіяни використали 1535 дронів, щоб атакувати мирних людей і цивільну інфраструктуру області, - 851 з них у межах Херсонської громади.

Силам оборони вдалося знищити 1186 російських безпілотників, повідомляє Цензор.НЕТ.

