25 тыс. долл. за пересечение границы: в Харьковской области полицейские разоблачили схему выезда военнообязанных. ФОТО

Харьковчанка за 25 тыс. долларов США обещала "путь за границу" - ее задержали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении 21-летней женщине в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями и содействие их совершению указаниями, предоставлением средств, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Жительница Харькова обещала помощи в бегстве из страны

По данным следствия, жительница Харькова распространяла среди знакомых информацию о возможности "помощи" в побеге из страны за денежное вознаграждение.

За 25 тысяч долларов США она предлагала "клиенту" беспрепятственно добраться до государственной границы, а затем - в Румынию. Женщина рассказала ему, что это не первый случай, и для таких перевозок она обычно задействует специальный транспорт - автомобили скорой помощи, военный транспорт или транспорт спецслужб - чтобы обойти контрольно-пропускные пункты.

Обещала переправить уклоняющихся за границу

Как действовала схема

Для реализации именно этой сделки организатор привлекла водителя - военнослужащего, который имел военное удостоверение и мог беспрепятственно передвигаться по территории Украины. В то же время он не был осведомлен о преступных намерениях женщины.

Организатор лично контролировала все этапы: от встречи участников и передачи средств до движения через КПП.

В назначенный день "клиент" сел в автомобиль, предоставленный водителем, и отправился по маршруту из Харькова в Ужгород.

В г. Валки Харьковской области их уже ждала организатор. После получения оговоренной суммы правоохранители задержали женщину на месте преступления.

Обещала за 25 тыс. долл. переправить уклонистов за границу

Мера пресечения

По ходатайству стороны обвинения суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители проверяют другие возможные факты причастности женщины к незаконному выезду военнообязанных за границу.

