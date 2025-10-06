25 тыс. долл. за пересечение границы: в Харьковской области полицейские разоблачили схему выезда военнообязанных. ФОТО
Харьковчанка за 25 тыс. долларов США обещала "путь за границу" - ее задержали.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении 21-летней женщине в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями и содействие их совершению указаниями, предоставлением средств, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Жительница Харькова обещала помощи в бегстве из страны
По данным следствия, жительница Харькова распространяла среди знакомых информацию о возможности "помощи" в побеге из страны за денежное вознаграждение.
За 25 тысяч долларов США она предлагала "клиенту" беспрепятственно добраться до государственной границы, а затем - в Румынию. Женщина рассказала ему, что это не первый случай, и для таких перевозок она обычно задействует специальный транспорт - автомобили скорой помощи, военный транспорт или транспорт спецслужб - чтобы обойти контрольно-пропускные пункты.
Как действовала схема
Для реализации именно этой сделки организатор привлекла водителя - военнослужащего, который имел военное удостоверение и мог беспрепятственно передвигаться по территории Украины. В то же время он не был осведомлен о преступных намерениях женщины.
Организатор лично контролировала все этапы: от встречи участников и передачи средств до движения через КПП.
В назначенный день "клиент" сел в автомобиль, предоставленный водителем, и отправился по маршруту из Харькова в Ужгород.
В г. Валки Харьковской области их уже ждала организатор. После получения оговоренной суммы правоохранители задержали женщину на месте преступления.
Мера пресечения
По ходатайству стороны обвинения суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.
Правоохранители проверяют другие возможные факты причастности женщины к незаконному выезду военнообязанных за границу.
