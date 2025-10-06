25 тис. дол. за перетин кордону: на Харківщині поліцейські викрили схему виїзду військовозобов’язаних. ФОТО
Харківʼянка за 25 тис. доларів США обіцяла "шлях за кордон" — її затримали.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 21-річній жінці в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню вказівками, наданням засобів, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
Мешканка Харкова обіцяла допомоги у втечі з країни
За даними слідства, мешканка Харкова поширювала серед знайомих інформацію про можливість "допомоги" у втечі з країни за грошову винагороду.
За 25 тисяч доларів США вона пропонувала "клієнту" безперешкодно дістатися до державного кордону, а потім — до Румунії. Жінка розповіла йому, що це не перший випадок, і для таких перевезень вона зазвичай задіює спеціальний транспорт — автомобілі швидкої допомоги, військовий транспорт або транспорт спецслужб — щоб обійти контрольно-пропускні пункти.
Як діяла схема
Для реалізації саме цієї оборудки організаторка залучила водія — військовослужбовця, який мав військове посвідчення та міг безперешкодно пересуватися територією України. Водночас він не був обізнаний про злочинні наміри жінки.
Організаторка особисто контролювала всі етапи: від зустрічі учасників і передачі коштів до руху через КПП.
У призначений день "клієнт" сів у автомобіль, наданий водієм, і вирушив маршрутом із Харкова до Ужгорода.
У м. Валки Харківської області їх вже чекала організаторка. Після отримання обумовленої суми правоохоронці затримали жінку на місці злочину.
Запобіжний захід
За клопотанням сторони обвинувачення суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Правоохоронці перевіряють інші можливі факти причетності жінки до незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/10/01/8000769/