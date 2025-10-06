УКР
25 тис. дол. за перетин кордону: на Харківщині поліцейські викрили схему виїзду військовозобов’язаних. ФОТО

Харківʼянка за 25 тис. доларів США обіцяла "шлях за кордон" — її затримали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 21-річній жінці в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню вказівками, наданням засобів, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Мешканка Харкова обіцяла допомоги у втечі з країни 

За даними слідства, мешканка Харкова поширювала серед знайомих інформацію про можливість "допомоги" у втечі з країни за грошову винагороду.

За 25 тисяч доларів США вона пропонувала "клієнту" безперешкодно дістатися до державного кордону, а потім — до Румунії. Жінка розповіла йому, що це не перший випадок, і для таких перевезень вона зазвичай задіює спеціальний транспорт — автомобілі швидкої допомоги, військовий транспорт або транспорт спецслужб — щоб  обійти контрольно-пропускні пункти.

Обіцяла переправити ухилянтів за кордон

Як діяла схема

Для реалізації саме цієї оборудки організаторка залучила водія — військовослужбовця, який мав військове посвідчення та міг безперешкодно пересуватися територією України. Водночас він не був обізнаний про злочинні наміри жінки.

Організаторка особисто контролювала всі етапи: від зустрічі учасників і передачі коштів до руху через КПП.

У призначений день "клієнт" сів у автомобіль, наданий водієм, і вирушив маршрутом із Харкова до Ужгорода.

У м. Валки Харківської області їх вже чекала організаторка. Після отримання обумовленої суми правоохоронці затримали жінку на місці злочину.

Обіцяла за 25 тис. дол переправити ухилянтів за кордон

Запобіжний захід

За клопотанням сторони обвинувачення суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці перевіряють інші можливі факти причетності жінки до незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон.

Кончені виродки, зробіть вже платний виїзд сцикунів, офіційно,з автоматичним позбавленням права голосувати.
06.10.2025 15:07 Відповісти
Суддівська криза в Україні: чому зникає довіра до судів

https://www.pravda.com.ua/columns/2025/10/01/8000769/
06.10.2025 15:24 Відповісти
 
 