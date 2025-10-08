Сутки на Запорожье: под обстрелами 16 населенных пунктов, враг осуществил 1 ракетную атаку по Камышевахе. Есть разрушения. ФОТО
За прошедшие сутки, 7 октября 2025 года, оккупанты нанесли 510 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, враг совершил 1 ракетную атаку по Камышевахе.
Также войска РФ нанесли 10 авиационных ударов по Гуляйполю, Белогорью, Успеновке, Полтавке и Новоуспеновскому.
"317 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Малокатериновку, Плавни, Степное, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Новоандреевку, Полтавку, Чаривное и Белогорье.
"6 обстрелов из РСЗО накрыли Степное, Новоандреевку, Малую Токмачку и Полтавку",- говорится в сообщении.
По данным ОВА, 176 артиллерийских ударов нанесены по территории Плавней, Степного, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Чаривного, Полтавки и Белогорья.
После российских обстрелов поступило 28 сообщений о разрушении домов, квартир, хозяйственных построек и автомобилей.
"Мирные жители не пострадали", - добавили в ОГА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль