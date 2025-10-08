Доба на Запоріжжі: під обстрілами 16 населених пунктів, ворог здійснив ракетну атаку по Комишувасі. Є руйнування. ФОТО

Впродовж минулої доби, 7 жовтня 2025 року, окупанти завдали 510 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, ворог здійснив 1 ракетну атаку по Комишувасі.

Також війська РФ завдали 10 авіаційних ударів по Гуляйполю, Білогір’ю, Успенівці, Полтавці та Новоуспенівському.

"317 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Плавні, Степове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Полтавку, Чарівне та Білогір’я.

"6 обстрілів із РСЗВ накрили Степове, Новоандріївку, Малу Токмачку та Полтавку",- йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, 176 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного, Полтавки та Білогір’я.

Після російських обстрілів надійшло 28 повідомлень про руйнування будинків, квартир, господарчих будівель та автомобілів.

"Мирні жителі не постраждали", - додали в ОВА.

