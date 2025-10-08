С журналистом Алексеем Шалайским простились в Киеве. ФОТОрепортаж

В Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве состоялась церемония прощания с журналистом и главным редактором "Наші Гроші" Алексеем Шалайским, который умер 4 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Похороны состоятся в селе Морозовка Киевской области.



























Напоминаем, 4 октября стало известно о смерти одного из соучредителей и главного редактора журналистского проекта "Наші Гроші" Алексея Шалайского.

Алексей Шалайский - известный украинский журналист-расследователь, один из самых авторитетных в сфере антикоррупционной журналистики. Он был соучредителем и главным редактором издания "Наші гроші", которое десятилетиями освещало коррупционные схемы во власти, публичных закупках и бизнесе.

Алексей Шалайский начинал карьеру на рубеже 1980-1990-х годов. Сначала была студенческая газета, затем - городская "Ратуша". Далее культовый журнал "ПиК", сайты ForUm i ProUA. Работал на сайте "Зеркала недели".

