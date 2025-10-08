РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9844 посетителя онлайн
Новости Фото Умер Алексей Шалайский
1 180 3

С журналистом Алексеем Шалайским простились в Киеве. ФОТОрепортаж

В Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве состоялась церемония прощания с журналистом и главным редактором "Наші Гроші" Алексеем Шалайским, который умер 4 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Похороны состоятся в селе Морозовка Киевской области.

С Алексеем Шалайским простились в Киеве
С Алексеем Шалайским простились в Киеве
С Алексеем Шалайским простились в Киеве
С Алексеем Шалайским простились в Киеве
С Алексеем Шалайским простились в Киеве
С Алексеем Шалайским простились в Киеве
С Алексеем Шалайским простились в Киеве
С Алексеем Шалайским простились в Киеве
С Алексеем Шалайским простились в Киеве
С Алексеем Шалайским простились в Киеве
С Алексеем Шалайским простились в Киеве
С Алексеем Шалайским простились в Киеве
С Алексеем Шалайским простились в Киеве

Напоминаем, 4 октября стало известно о смерти одного из соучредителей и главного редактора журналистского проекта "Наші Гроші" Алексея Шалайского.

Алексей Шалайский - известный украинский журналист-расследователь, один из самых авторитетных в сфере антикоррупционной журналистики. Он был соучредителем и главным редактором издания "Наші гроші", которое десятилетиями освещало коррупционные схемы во власти, публичных закупках и бизнесе.

Алексей Шалайский начинал карьеру на рубеже 1980-1990-х годов. Сначала была студенческая газета, затем - городская "Ратуша". Далее культовый журнал "ПиК", сайты ForUm i ProUA. Работал на сайте "Зеркала недели".

Смотрите: "Я не могу уехать, еще не похоронила мужа": жители Яровой остаются попрощаться с родными после удара РФ. ВИДЕО

Автор: 

захоронения (233) Шалайский Алексей (9)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вбили узілєнгскіє
показать весь комментарий
08.10.2025 13:43 Ответить
А чого тільки в Михайлівського? Треба одразу в Ватикан! Бляха, вшивий журналюга, а стільки пафосу! А інших, хто загинув, але не журнашлюхи, якось не відспівують в Михайлівському?
показать весь комментарий
08.10.2025 14:00 Ответить
Дурненький Ви, добродію...
показать весь комментарий
08.10.2025 14:08 Ответить
 
 