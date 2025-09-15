РУС
"Я не могу уехать, еще не похоронила мужа": жители Яровой остаются проститься с родными после удара РФ. ВИДЕО

Поселок Яровая на Донетчине почти полностью опустел - жители массово эвакуируются после российского авиаудара, унесшего жизни десятков людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, местные в интервью журналистам "Донбасс. Реалии" рассказывают: почти у каждого кто-то погиб или был ранен. Остаются только те, кто ждет похорон родных.

"Я не могу поехать, я хозяина еще не похоронила. Он просил похоронить его возле отца", - говорит местная жительница Анна Григорьевна, которая осталась без мужа.
"Надо вещи собирать... но сначала похоронить мужа. Сегодня его привезли", - добавляет другая жительница, Ольга.

Вследствие удара по Яровой погибли 25 человек, еще 18 получили ранения. Российская армия сбросила на поселок две авиабомбы типа "КАБ-250".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пенсионерка из Яровой после российского авиаудара: "Некоторых людей разорвало пополам". ВИДЕО

Донецкая область Краматорский район Яровая
+3
Не хочеться бути свинею але побуду. Питання до жінки - Вашій родині тільки сьогодні запропонували евакуацію чи ви спочатку хотіли дочекатись щоб когось вбили із родичів?
15.09.2025 20:40 Ответить
+2
Нігде, як і мені. Але я не в Криму. Де прожив життя.
15.09.2025 21:07 Ответить
+1
скільки горя на свою голову накликав мудрий 73% нарід !

і жалко їх, але це ж ви самі кликали лихо !

а через декілька тижнів, або й днів будуть вже ризикувати своїм здоров'ям та життям молоді волонтери-евакуатори.

.
15.09.2025 20:43 Ответить
Не хочеться бути свинею але побуду. Питання до жінки - Вашій родині тільки сьогодні запропонували евакуацію чи ви спочатку хотіли дочекатись щоб когось вбили із родичів?
15.09.2025 20:40 Ответить
ти сьогодні сам себе переплюнув гондольєр. А був всього лиш совком.
Де їм житло виділили?
15.09.2025 20:54 Ответить
Альо. Я мешкаю у Києві. Від народження батьків. Від повторного інсульту загинув чоловік. Ледь поховали через обстріли.

В будинку отаких дофіга. Мерія сплачує оренду. Оруть, бухать, расєйські пісні слухають/співають.
15.09.2025 21:06 Ответить
не бреши. Ця жінка з новини не схожа на алкашню.
15.09.2025 21:17 Ответить
Саме не бреши. Якщо не знаєш. Ти он кацап повний.
15.09.2025 21:19 Ответить
а ти кацапка брехлива
15.09.2025 21:22 Ответить
Кацапку у дзеркалі та паспорті рф побачиш. Бб, бидло.
15.09.2025 21:25 Ответить
не бачу. Ти знову збрехала кацапка
15.09.2025 21:27 Ответить
То очі протри, кацапедло. В тебе кокошник.
15.09.2025 21:34 Ответить
Ох ти ж і брехлива кацапка
15.09.2025 21:36 Ответить
Нігде, як і мені. Але я не в Криму. Де прожив життя.
15.09.2025 21:07 Ответить
Скільки % народу виїхало з крима?
15.09.2025 21:18 Ответить
Небагато, думаю, в процентному відношенні. Але яка різниця?
15.09.2025 21:21 Ответить
скільки % народу виїхало з села з новини? Як думаєш?
15.09.2025 21:23 Ответить
Це тухле лайно, позоду... до спаму..
15.09.2025 21:26 Ответить
Як я хочу до Криму..море..дельфіни..до кацапів - кожен рік відпочивали..мене батьки з 1.3 роки возили..потім я сина..тридерасти в нас забрали все.

Молюсь, щоб вони подохли.
15.09.2025 21:23 Ответить
Менше 10 хвилин пішки від дверей житла до ліфту прямо на пляж. Там була наша квартира на ЮБК.
15.09.2025 21:35 Ответить
скільки горя на свою голову накликав мудрий 73% нарід !

і жалко їх, але це ж ви самі кликали лихо !

а через декілька тижнів, або й днів будуть вже ризикувати своїм здоров'ям та життям молоді волонтери-евакуатори.

.
15.09.2025 20:43 Ответить
Та не було 73%..скільки вже можна доводити...40-43% дебілов було...і те, на максималках
15.09.2025 21:08 Ответить
Ніби ті, що не прийшли на вибори, кращі.
15.09.2025 21:18 Ответить
Та бліна..не ті, що не прийшли..як задовбало статистику викладати!!!!

Були використані голоси тих, хто не прийшов!!! Вперше, на ті вибори до інв І групи по домах не ходили!! От й порахуйте відсотки! А ще - засуджених примусово заставили голосувати, крім того тих, хто не позбавлений судом права голосувати!!

Взагалі, Ви вкусах, скільки це людей, данні який використовували?? Не тупіть.
15.09.2025 21:33 Ответить
 
 