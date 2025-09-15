"Я не могу уехать, еще не похоронила мужа": жители Яровой остаются проститься с родными после удара РФ. ВИДЕО

Поселок Яровая на Донетчине почти полностью опустел - жители массово эвакуируются после российского авиаудара, унесшего жизни десятков людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, местные в интервью журналистам "Донбасс. Реалии" рассказывают: почти у каждого кто-то погиб или был ранен. Остаются только те, кто ждет похорон родных.

"Я не могу поехать, я хозяина еще не похоронила. Он просил похоронить его возле отца", - говорит местная жительница Анна Григорьевна, которая осталась без мужа.

"Надо вещи собирать... но сначала похоронить мужа. Сегодня его привезли", - добавляет другая жительница, Ольга.

Вследствие удара по Яровой погибли 25 человек, еще 18 получили ранения. Российская армия сбросила на поселок две авиабомбы типа "КАБ-250".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пенсионерка из Яровой после российского авиаудара: "Некоторых людей разорвало пополам". ВИДЕО