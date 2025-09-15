"Я не могу уехать, еще не похоронила мужа": жители Яровой остаются проститься с родными после удара РФ. ВИДЕО
Поселок Яровая на Донетчине почти полностью опустел - жители массово эвакуируются после российского авиаудара, унесшего жизни десятков людей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, местные в интервью журналистам "Донбасс. Реалии" рассказывают: почти у каждого кто-то погиб или был ранен. Остаются только те, кто ждет похорон родных.
"Я не могу поехать, я хозяина еще не похоронила. Он просил похоронить его возле отца", - говорит местная жительница Анна Григорьевна, которая осталась без мужа.
"Надо вещи собирать... но сначала похоронить мужа. Сегодня его привезли", - добавляет другая жительница, Ольга.
Вследствие удара по Яровой погибли 25 человек, еще 18 получили ранения. Российская армия сбросила на поселок две авиабомбы типа "КАБ-250".
Де їм житло виділили?
В будинку отаких дофіга. Мерія сплачує оренду. Оруть, бухать, расєйські пісні слухають/співають.
Молюсь, щоб вони подохли.
і жалко їх, але це ж ви самі кликали лихо !
а через декілька тижнів, або й днів будуть вже ризикувати своїм здоров'ям та життям молоді волонтери-евакуатори.
.
Були використані голоси тих, хто не прийшов!!! Вперше, на ті вибори до інв І групи по домах не ходили!! От й порахуйте відсотки! А ще - засуджених примусово заставили голосувати, крім того тих, хто не позбавлений судом права голосувати!!
Взагалі, Ви вкусах, скільки це людей, данні який використовували?? Не тупіть.