"Я не можу поїхати, ще не поховала чоловіка": мешканці Ярової залишаються попрощатися з рідними після удару РФ. ВIДЕО

Селище Ярова на Донеччині майже повністю спорожніло - мешканці масово евакуюються після російського авіаудару, що забрав життя десятків людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцеві в інтерв'ю журналістам "Донбасс. Реалии" розповідають: майже в кожного хтось загинув або був поранений. Залишаються лише ті, хто чекає на поховання рідних.

"Я не можу поїхати, я господаря ще не поховала. Він просив поховати його біля батька", — каже місцева жителька Ганна Григорівна, яка залишилася без чоловіка.

"Треба речі збирати… але спочатку поховати чоловіка. Сьогодні його привезли", — додає інша мешканка, Ольга.

Внаслідок удару по Яровій загинули 25 людей, ще 18 отримали поранення. Російська армія скинула на селище дві авіабомби типу "КАБ-250".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пенсіонерка з Ярової після російського авіаудару: "Деяких людей розірвало навпіл". ВIДЕО