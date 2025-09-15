УКР
"Я не можу поїхати, ще не поховала чоловіка": мешканці Ярової залишаються попрощатися з рідними після удару РФ. ВIДЕО

Селище Ярова на Донеччині майже повністю спорожніло - мешканці масово евакуюються після російського авіаудару, що забрав життя десятків людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцеві в інтерв'ю журналістам "Донбасс. Реалии" розповідають: майже в кожного хтось загинув або був поранений. Залишаються лише ті, хто чекає на поховання рідних.

"Я не можу поїхати, я господаря ще не поховала. Він просив поховати його біля батька", — каже місцева жителька Ганна Григорівна, яка залишилася без чоловіка.
"Треба речі збирати… але спочатку поховати чоловіка. Сьогодні його привезли", — додає інша мешканка, Ольга.

Внаслідок удару по Яровій загинули 25 людей, ще 18 отримали поранення. Російська армія скинула на селище дві авіабомби типу "КАБ-250".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пенсіонерка з Ярової після російського авіаудару: "Деяких людей розірвало навпіл". ВIДЕО

бомба (243) поховання (213) жертви (1897) Донецька область (9596) Краматорський район (696) Ярова (21)
+5
не бреши. Ця жінка з новини не схожа на алкашню.
15.09.2025 21:17 Відповісти
+4
Не хочеться бути свинею але побуду. Питання до жінки - Вашій родині тільки сьогодні запропонували евакуацію чи ви спочатку хотіли дочекатись щоб когось вбили із родичів?
15.09.2025 20:40 Відповісти
+4
ти сьогодні сам себе переплюнув гондольєр. А був всього лиш совком.
Де їм житло виділили?
15.09.2025 20:54 Відповісти
Не хочеться бути свинею але побуду. Питання до жінки - Вашій родині тільки сьогодні запропонували евакуацію чи ви спочатку хотіли дочекатись щоб когось вбили із родичів?
15.09.2025 20:40 Відповісти
ти сьогодні сам себе переплюнув гондольєр. А був всього лиш совком.
Де їм житло виділили?
15.09.2025 20:54 Відповісти
Альо. Я мешкаю у Києві. Від народження батьків. Від повторного інсульту загинув чоловік. Ледь поховали через обстріли.

В будинку отаких дофіга. Мерія сплачує оренду. Оруть, бухать, расєйські пісні слухають/співають.
15.09.2025 21:06 Відповісти
не бреши. Ця жінка з новини не схожа на алкашню.
15.09.2025 21:17 Відповісти
Саме не бреши. Якщо не знаєш. Ти он кацап повний.
15.09.2025 21:19 Відповісти
а ти кацапка брехлива
15.09.2025 21:22 Відповісти
Кацапку у дзеркалі та паспорті рф побачиш. Бб, бидло.
15.09.2025 21:25 Відповісти
не бачу. Ти знову збрехала кацапка
15.09.2025 21:27 Відповісти
То очі протри, кацапедло. В тебе кокошник.
15.09.2025 21:34 Відповісти
Ох ти ж і брехлива кацапка
15.09.2025 21:36 Відповісти
Нігде, як і мені. Але я не в Криму. Де прожив життя.
15.09.2025 21:07 Відповісти
Скільки % народу виїхало з крима?
15.09.2025 21:18 Відповісти
Небагато, думаю, в процентному відношенні. Але яка різниця?
15.09.2025 21:21 Відповісти
скільки % народу виїхало з села з новини? Як думаєш?
15.09.2025 21:23 Відповісти
Це тухле лайно, позоду... до спаму..
15.09.2025 21:26 Відповісти
Як я хочу до Криму..море..дельфіни..до кацапів - кожен рік відпочивали..мене батьки з 1.3 роки возили..потім я сина..тридерасти в нас забрали все.

Молюсь, щоб вони подохли.
15.09.2025 21:23 Відповісти
Менше 10 хвилин пішки від дверей житла до ліфту прямо на пляж. Там була наша квартира на ЮБК.
15.09.2025 21:35 Відповісти
скільки горя на свою голову накликав мудрий 73% нарід !

і жалко їх, але це ж ви самі кликали лихо !

а через декілька тижнів, або й днів будуть вже ризикувати своїм здоров'ям та життям молоді волонтери-евакуатори.

.
15.09.2025 20:43 Відповісти
Та не було 73%..скільки вже можна доводити...40-43% дебілов було...і те, на максималках
15.09.2025 21:08 Відповісти
Ніби ті, що не прийшли на вибори, кращі.
15.09.2025 21:18 Відповісти
Та бліна..не ті, що не прийшли..як задовбало статистику викладати!!!!

Були використані голоси тих, хто не прийшов!!! Вперше, на ті вибори до інв І групи по домах не ходили!! От й порахуйте відсотки! А ще - засуджених примусово заставили голосувати, крім того тих, хто не позбавлений судом права голосувати!!

Взагалі, Ви вкусах, скільки це людей, данні який використовували?? Не тупіть.
15.09.2025 21:33 Відповісти
 
 