"Я не можу поїхати, ще не поховала чоловіка": мешканці Ярової залишаються попрощатися з рідними після удару РФ. ВIДЕО
Селище Ярова на Донеччині майже повністю спорожніло - мешканці масово евакуюються після російського авіаудару, що забрав життя десятків людей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцеві в інтерв'ю журналістам "Донбасс. Реалии" розповідають: майже в кожного хтось загинув або був поранений. Залишаються лише ті, хто чекає на поховання рідних.
"Я не можу поїхати, я господаря ще не поховала. Він просив поховати його біля батька", — каже місцева жителька Ганна Григорівна, яка залишилася без чоловіка.
"Треба речі збирати… але спочатку поховати чоловіка. Сьогодні його привезли", — додає інша мешканка, Ольга.
Внаслідок удару по Яровій загинули 25 людей, ще 18 отримали поранення. Російська армія скинула на селище дві авіабомби типу "КАБ-250".
