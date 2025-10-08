Із журналістом Олексою Шалайським попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж
У Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві відбулася церемонія прощання із журналістом та головним редактором "Наші Гроші" Олексою Шалайським, який помер 4 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Поховання відбудеться у селі Морозівка на Київщині.
Нагадуємо, 4 жовтня стало відомо про смерть одного зі співзасновників та головного редактора журналістського проєкту "Наші гроші" Олекси Шалайського.
Олексій Шалайський - відомий український журналіст-розслідувач, один із найавторитетніших у сфері антикорупційної журналістики. Він був співзасновником та головним редактором видання "Наші гроші", яке десятиліттями висвітлювало корупційні схеми у владі, публічних закупівлях та бізнесі.
Олекса Шалайський розпочинав кар’єру на зламі 1980–1990-х років. Спершу була студентська газета, потім — міська "Ратуша". Далі культовий журнал "ПіК", сайти ForUm i ProUA. Працював на сайті "Дзеркала тижня".
