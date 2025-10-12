Делегация из Нидерландов во главе с Брекельмансом посетила Одесскую область: До конца года Украина получит противоминный корабль от партнеров. ФОТОрепортаж
В Украину прибыла делегация из Нидерландов во главе с министром обороны Рубеном Брекельмансом и главнокомандующим ВС генералом Онно Айхельсхаймом.
Об этом сообщили в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
Так, командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа рассказал, что вместе с начальником Одесской ОВА Олегом Кипером провел встречу с делегацией из Нидерландов.
Он отметил, что во время встречи обсудили ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе и перспективы дальнейшего взаимодействия.
Также Неижпапа отметил необходимость обмена опытом ведения современной технологической войны для усиления обеих сторон.
"Выразил благодарность за значительные усилия и плодотворное сотрудничество в рамках Коалиции морских возможностей Украины. Поддержка Нидерландов делает наш флот крепче и эффективнее в борьбе с Россией.
Недавно от партнеров мы получили противоминный корабль типа Alkmaar, до конца года ожидаем передачу еще одного. Подготовка экипажа уже продолжается. Ценим помощь наших нидерландских партнеров - вместе сильнее", - добавил он.
