Делегація з Нідерландів на чолі з Брекельмансом відвідала Одещину: До кінця року Україна отримає протимінний корабель від партнерів. ФОТОрепортаж
До України прибула делегація з Нідерландів на чолі з міністром оборони Рубеном Брекельмансом та головнокомандувачем ЗС генералом Онно Айхельсхаймом.
Про це повідомили у Військово-Морських Силах Збройних Сил України, предає Цензор.НЕТ.
Так, командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа розповів, що разом з начальником Одеської ОВА Олегом Кіпером провів зустріч із делегацією з Нідерландів.
Він зазначив, що під час зустрічі обговорили безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та перспективи подальшої взаємодії.
Також Неїжпапа наголосив на необхідності обміну досвідом ведення сучасної технологічної війни для посилення обох сторін.
"Висловив вдячність за значні зусилля та плідну співпрацю в рамках Коаліції морських спроможностей України. Підтримка Нідерландів робить наш флот міцнішим і ефективнішим у боротьбі з росією.
Нещодавно від партнерів ми отримали протимінний корабель типу Alkmaar, до кінця року очікуємо передачу ще одного. Підготовка екіпажу вже триває. Цінуємо допомогу наших нідерландських партнерів – разом сильніші", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи потягом привезуть?