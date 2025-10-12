Делегація з Нідерландів на чолі з Брекельмансом відвідала Одещину: До кінця року Україна отримає протимінний корабель від партнерів. ФОТОрепортаж

До України прибула делегація з Нідерландів на чолі з міністром оборони Рубеном Брекельмансом та головнокомандувачем ЗС генералом Онно Айхельсхаймом.

Про це повідомили у Військово-Морських Силах Збройних Сил України, предає Цензор.НЕТ.

Так, командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа розповів, що разом з начальником Одеської ОВА Олегом Кіпером провів зустріч із делегацією з Нідерландів.

Читайте: Нідерланди дадуть Україні 55 млн євро

Він зазначив, що під час зустрічі обговорили безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та перспективи подальшої взаємодії.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Також Неїжпапа наголосив на необхідності обміну досвідом ведення сучасної технологічної війни для посилення обох сторін.

"Висловив вдячність за значні зусилля та плідну співпрацю в рамках Коаліції морських спроможностей України. Підтримка Нідерландів робить наш флот міцнішим і ефективнішим у боротьбі з росією.

Нещодавно від партнерів ми отримали протимінний корабель типу Alkmaar, до кінця року очікуємо передачу ще одного. Підготовка екіпажу вже триває. Цінуємо допомогу наших нідерландських партнерів – разом сильніші", - додав він.

Також читайте: Нідерланди надають Україні пакет допомоги на 200 млн євро, - Брекельманс



