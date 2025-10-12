УКР
Делегація з Нідерландів на чолі з Брекельмансом відвідала Одещину: До кінця року Україна отримає протимінний корабель від партнерів. ФОТОрепортаж

До України прибула делегація з Нідерландів на чолі з міністром оборони Рубеном Брекельмансом та головнокомандувачем ЗС генералом Онно Айхельсхаймом.

Про це повідомили у Військово-Морських Силах Збройних Сил України, предає Цензор.НЕТ.

Так, командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа розповів, що разом з начальником Одеської ОВА Олегом Кіпером провів зустріч із делегацією з Нідерландів.

Делегація з Нідерландів на чолі з Брекельмансом відвідала Одещину

Він зазначив, що під час зустрічі обговорили безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та перспективи подальшої взаємодії.

Також Неїжпапа наголосив на необхідності обміну досвідом ведення сучасної технологічної війни для посилення обох сторін.

Делегація з Нідерландів на чолі з Брекельмансом відвідала Одещину

"Висловив вдячність за значні зусилля та плідну співпрацю в рамках Коаліції морських спроможностей України. Підтримка Нідерландів робить наш флот міцнішим і ефективнішим у боротьбі з росією.

Нещодавно від партнерів ми отримали протимінний корабель типу Alkmaar, до кінця року очікуємо передачу ще одного. Підготовка екіпажу вже триває. Цінуємо допомогу наших нідерландських партнерів – разом сильніші", - додав він.

Делегація з Нідерландів на чолі з Брекельмансом відвідала Одещину
Делегація з Нідерландів на чолі з Брекельмансом відвідала Одещину

Велика дяка країні, яка нам допомагає !!!
показати весь коментар
12.10.2025 13:19 Відповісти
Цікаво, а як його проведуть через Босфор, якщо за умовами конвенції Монтрьо прохід військових суден через протоку під час війни заборонений?
Чи потягом привезуть?
показати весь коментар
12.10.2025 14:44 Відповісти
"Протимінний" корабель, взагалі-то, штука невелика. І осадку має неглибоку, і надбудова невисока... Провести його через Рейнсько-Дунайську систему - не проблема... Для цього можна тимчасово, навіть демонтувать щогли, та частину надбудови... Проблема в іншому - в Угорщині... Орбан такого не пропустить по угорській ділянці Дунаю... Почне "бикувать", як завжди...
показати весь коментар
12.10.2025 15:03 Відповісти
 
 