В Киеве открыли Нидерландский оборонный кластер. ФОТОрепортаж
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс открыл в Киеве Нидерландский оборонный кластер для компаний из своей страны.
Об этом он сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Так, Брекельманс отметил, что все больше нидерландских компаний перемещаются в Украину.
"Для еще лучшей координации и поддержки этой деятельности в Киеве был основан Нидерландский оборонный кластер (Dutch Defence Cluster (DDC)). Это важная инициатива для Нидерландов и Украины. Для меня большая честь официально его открыть", - написал глава минобороны Нидерландов.
Напомним, 10 октября президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом, во время которой был подписан меморандум о совместном производстве дронов между Украиной и Нидерландами.
Он у незламного ЗЄ є офіс з дефективними менеджерами і вся оборона тільки на цьому четвертий рік тримається.
Якщо б не відосики та тексти спічрайтерів, глина нам була б.