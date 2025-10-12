РУС
В Киеве открыли Нидерландский оборонный кластер. ФОТОрепортаж

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс открыл в Киеве Нидерландский оборонный кластер для компаний из своей страны.

Об этом он сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Так, Брекельманс отметил, что все больше нидерландских компаний перемещаются в Украину.

"Для еще лучшей координации и поддержки этой деятельности в Киеве был основан Нидерландский оборонный кластер (Dutch Defence Cluster (DDC)). Это важная инициатива для Нидерландов и Украины. Для меня большая честь официально его открыть", - написал глава минобороны Нидерландов.

Нидерландский оборонный кластер в Киеве

Напомним, 10 октября президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом, во время которой был подписан меморандум о совместном производстве дронов между Украиной и Нидерландами.

Киев (26224) Нидерланды (1654) Брекельманс Рубен (24)
+2
Нафіга воно кацапам? порожня будівля, де іноді попилюють бабло?
12.10.2025 15:25 Ответить
12.10.2025 15:25 Ответить
+1
Координати ще скиньте, щоб кацапи сильно не напрягались їх шукати.
12.10.2025 15:22 Ответить
12.10.2025 15:22 Ответить
Координати ще скиньте, щоб кацапи сильно не напрягались їх шукати.
12.10.2025 15:22 Ответить
12.10.2025 15:22 Ответить
Нафіга воно кацапам? порожня будівля, де іноді попилюють бабло?
12.10.2025 15:25 Ответить
12.10.2025 15:25 Ответить
в них шахедів дох*я, не знають куди ще б пульнути. А буде ще більше.
12.10.2025 15:32 Ответить
12.10.2025 15:32 Ответить
Хай краще туди, ніж по енерго інфраструктурі.
12.10.2025 15:33 Ответить
12.10.2025 15:33 Ответить
на всіх вистачить
12.10.2025 15:34 Ответить
12.10.2025 15:34 Ответить
Шоб на всіх вистачило, ту Україні вже давно капець прийшов. А покищо кацапи за щоку беруть.
12.10.2025 15:40 Ответить
12.10.2025 15:40 Ответить
не за щоку беруть, а нарощують виробництво.
12.10.2025 15:43 Ответить
12.10.2025 15:43 Ответить
Одне іншому не заважає. Беруть за щоку, намагаючись розширити виробництво в умовах дефіциту кадрів, бабла, комплектухи.
12.10.2025 15:54 Ответить
12.10.2025 15:54 Ответить
Сталевий дикобраз.
12.10.2025 15:27 Ответить
12.10.2025 15:27 Ответить
Кластер ? Чи ЗЕ-КРАСТер.... ?
12.10.2025 15:27 Ответить
12.10.2025 15:27 Ответить
Ну, коли є офіс з гвинтовими вінтажними сходами, то вже все пучком.

Он у незламного ЗЄ є офіс з дефективними менеджерами і вся оборона тільки на цьому четвертий рік тримається.
Якщо б не відосики та тексти спічрайтерів, глина нам була б.
12.10.2025 15:49 Ответить
12.10.2025 15:49 Ответить
Довбаки ненавчені навіщо оце палево?!
12.10.2025 15:50 Ответить
12.10.2025 15:50 Ответить
на фото майже всі нагадують геїв
12.10.2025 15:59 Ответить
12.10.2025 15:59 Ответить
 
 