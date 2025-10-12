В Киеве открыли Нидерландский оборонный кластер. ФОТОрепортаж

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс открыл в Киеве Нидерландский оборонный кластер для компаний из своей страны.

Об этом он сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Так, Брекельманс отметил, что все больше нидерландских компаний перемещаются в Украину.

"Для еще лучшей координации и поддержки этой деятельности в Киеве был основан Нидерландский оборонный кластер (Dutch Defence Cluster (DDC)). Это важная инициатива для Нидерландов и Украины. Для меня большая честь официально его открыть", - написал глава минобороны Нидерландов.

Напомним, 10 октября президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом, во время которой был подписан меморандум о совместном производстве дронов между Украиной и Нидерландами.