У Києві відкрили Нідерландський оборонний кластер. ФОТОрепортаж
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс відкрив у Києві Нідерландський оборонний кластер для компаній зі своєї країни.
Про це він повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Так, Брекельманс зазначив, що дедалі більше нідерландських компаній переміщуються в Україну.
"Для ще кращої координації та підтримки цієї діяльності в Києві було засновано Нідерландський оборонний кластер (Dutch Defence Cluster (DDC)). Це важлива ініціатива для Нідерландів та України. Для мене велика честь офіційно його відкрити", – написав глава міноборони Нідерландів.
Нагадаємо, 10 жовтня президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом, під час якої було підписано меморандум щодо спільного виробництва дронів між Україною та Нідерландами.
Он у незламного ЗЄ є офіс з дефективними менеджерами і вся оборона тільки на цьому четвертий рік тримається.
Якщо б не відосики та тексти спічрайтерів, глина нам була б.