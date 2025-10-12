УКР
Новини Фото Допомога Україні від Нідерландів
1 171 14

У Києві відкрили Нідерландський оборонний кластер. ФОТОрепортаж

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс відкрив у Києві Нідерландський оборонний кластер для компаній зі своєї країни.

Про це він повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Так, Брекельманс зазначив, що дедалі більше нідерландських компаній переміщуються в Україну.

"Для ще кращої координації та підтримки цієї діяльності в Києві було засновано Нідерландський оборонний кластер (Dutch Defence Cluster (DDC)). Це важлива ініціатива для Нідерландів та України. Для мене велика честь офіційно його відкрити", – написав глава міноборони Нідерландів.

Нідерландський оборонний кластер у Києві

Також дивіться: Делегація з Нідерландів на чолі з Брекельмансом відвідала Одещину: До кінця року Україна отримає протимінний корабель від партнерів. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 10 жовтня президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом, під час якої було підписано меморандум щодо спільного виробництва дронів між Україною та Нідерландами.

Топ коментарі
+4
Ну, коли є офіс з гвинтовими вінтажними сходами, то вже все пучком.

Он у незламного ЗЄ є офіс з дефективними менеджерами і вся оборона тільки на цьому четвертий рік тримається.
Якщо б не відосики та тексти спічрайтерів, глина нам була б.
показати весь коментар
12.10.2025 15:49
+3
Координати ще скиньте, щоб кацапи сильно не напрягались їх шукати.
показати весь коментар
12.10.2025 15:22
+2
Нафіга воно кацапам? порожня будівля, де іноді попилюють бабло?
показати весь коментар
12.10.2025 15:25
Нафіга воно кацапам? порожня будівля, де іноді попилюють бабло?
показати весь коментар
12.10.2025 15:25
в них шахедів дох*я, не знають куди ще б пульнути. А буде ще більше.
показати весь коментар
12.10.2025 15:32
Хай краще туди, ніж по енерго інфраструктурі.
показати весь коментар
12.10.2025 15:33
на всіх вистачить
показати весь коментар
12.10.2025 15:34
Шоб на всіх вистачило, ту Україні вже давно капець прийшов. А покищо кацапи за щоку беруть.
показати весь коментар
12.10.2025 15:40
не за щоку беруть, а нарощують виробництво.
показати весь коментар
12.10.2025 15:43
Одне іншому не заважає. Беруть за щоку, намагаючись розширити виробництво в умовах дефіциту кадрів, бабла, комплектухи.
показати весь коментар
12.10.2025 15:54
Сталевий дикобраз.
показати весь коментар
12.10.2025 15:27
Кластер ? Чи ЗЕ-КРАСТер.... ?
показати весь коментар
12.10.2025 15:27
Довбаки ненавчені навіщо оце палево?!
показати весь коментар
12.10.2025 15:50
на фото майже всі нагадують геїв
показати весь коментар
12.10.2025 15:59
Те, що в державі щось робиться для її захисту - дуже добре. Але нащо ******* це своїм носом на весь світ - хтозна....
показати весь коментар
12.10.2025 16:22
 
 