Вэнс прокомментировал "российский галстук" Хегсета на встрече с Зеленским: "Это цвета Америки". ФОТО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс встал на защиту главы Пентагона Пита Хегсета после скандала с цветами его галстука. Многие назвали "российским" галстук, который Хегсет надел на встречу президентов США и Украины.

Вэнс прокомментировал сообщение экс-офицера армии США, а ныне блогера Джейка Бро, который одним из первых обратил внимание на цвет галстука министра войны.

"Пит Хегсет сегодня появился на встрече с президентом Зеленским в Белом доме в галстуке с российским триколором. Эти люди любят Путина и Россию", - написал блоггер.

"Или, возможно, он был одет в цвета Америки",- ответил Вэнс в соцсети Х.

Следует заметить, что белый, красный и синий также присутствуют на флаге США.

Встреча Трампа и Зеленского

В пятницу, 17 октября, президент Украины Зеленский и президент США Трамп провели встречу в Белом доме. По информации СМИ, президент Украины на встречу с главой Белого дома привез карты, на которых показаны уязвимые места российского оборонно-промышленного комплекса.

Переговоры лидеров Украины и США продолжались дольше, чем планировалось.

После встречи с американским лидером Зеленский провел телефонный разговор с европейскими лидерами.

После встречи Зеленский подтвердил, что во время встречи с Трампом обсудил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Однако лидеры решили, что пока публично не будут говорить о дальнобойных ракетах: США не хотят эскалации.

Трамп после встречи с Зеленским в свою очередь заявил, что Украине и РФ пора заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть".