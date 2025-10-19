Вэнс прокомментировал "российский галстук" Хегсета на встрече с Зеленским: "Это цвета Америки". ФОТО
Вице-президент США Джей Ди Вэнс встал на защиту главы Пентагона Пита Хегсета после скандала с цветами его галстука. Многие назвали "российским" галстук, который Хегсет надел на встречу президентов США и Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Вэнс прокомментировал сообщение экс-офицера армии США, а ныне блогера Джейка Бро, который одним из первых обратил внимание на цвет галстука министра войны.
"Пит Хегсет сегодня появился на встрече с президентом Зеленским в Белом доме в галстуке с российским триколором. Эти люди любят Путина и Россию", - написал блоггер.
"Или, возможно, он был одет в цвета Америки",- ответил Вэнс в соцсети Х.
Следует заметить, что белый, красный и синий также присутствуют на флаге США.
Встреча Трампа и Зеленского
В пятницу, 17 октября, президент Украины Зеленский и президент США Трамп провели встречу в Белом доме. По информации СМИ, президент Украины на встречу с главой Белого дома привез карты, на которых показаны уязвимые места российского оборонно-промышленного комплекса.
Переговоры лидеров Украины и США продолжались дольше, чем планировалось.
После встречи с американским лидером Зеленский провел телефонный разговор с европейскими лидерами.
После встречи Зеленский подтвердил, что во время встречи с Трампом обсудил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Однако лидеры решили, что пока публично не будут говорить о дальнобойных ракетах: США не хотят эскалации.
Трамп после встречи с Зеленским в свою очередь заявил, что Украине и РФ пора заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
Тут зліва направо, і перший іде синій.
А ти ідеш в долбільню.
Європа принижена планами Трампа - Путіна
Кому вони втирають про американський прапор...
В цензору друкувати це як топ-новину.
А чому не Матрас Старс енд Стрейпс ,?
А де зірочки???
От бариги кляьі... 🐽
Роздули "проблему" з нічого.
Це мабуть кольори його рідного штату/школи/сімейні?
але дійсно ці кольори не є колорами московитів, тоадиційно ці макаки ******** їх як і багато чого ще, ну ви і так тут вже знаєте