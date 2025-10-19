РУС
11 306 90

Вэнс прокомментировал "российский галстук" Хегсета на встрече с Зеленским: "Это цвета Америки". ФОТО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс встал на защиту главы Пентагона Пита Хегсета после скандала с цветами его галстука. Многие назвали "российским" галстук, который Хегсет надел на встречу президентов США и Украины.

Вэнс прокомментировал сообщение экс-офицера армии США, а ныне блогера Джейка Бро, который одним из первых обратил внимание на цвет галстука министра войны.

"Пит Хегсет сегодня появился на встрече с президентом Зеленским в Белом доме в галстуке с российским триколором. Эти люди любят Путина и Россию", - написал блоггер.

гегсет
Фото: соцсети

"Или, возможно, он был одет в цвета Америки",- ответил Вэнс в соцсети Х.

Следует заметить, что белый, красный и синий также присутствуют на флаге США.

Встреча Трампа и Зеленского

В пятницу, 17 октября, президент Украины Зеленский и президент США Трамп провели встречу в Белом доме. По информации СМИ, президент Украины на встречу с главой Белого дома привез карты, на которых показаны уязвимые места российского оборонно-промышленного комплекса.

Переговоры лидеров Украины и США продолжались дольше, чем планировалось.

После встречи с американским лидером Зеленский провел телефонный разговор с европейскими лидерами.

После встречи Зеленский подтвердил, что во время встречи с Трампом обсудил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Однако лидеры решили, что пока публично не будут говорить о дальнобойных ракетах: США не хотят эскалации.

Трамп после встречи с Зеленским в свою очередь заявил, что Украине и РФ пора заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть".

Топ комментарии
+30
НУ ТАКОЕ.....якби точно Америки то були б зірочки...але щось ні
19.10.2025 02:30
+21
Білий,синій,червоний...Послідовність кольорів рашистського триколора...
Кому вони втирають про американський прапор...
19.10.2025 04:21
+18
кольори присутні, але такі смуги створюють аналогію саме з кацапським прапором.
19.10.2025 03:14
венс мені НЕ друг, але він правий - на краватці хегсета кольори прапора США

.
19.10.2025 02:26
А может Франции? Дуринь думкой багатие
19.10.2025 07:38
Зверни увагу на кольори Франції.
Тут зліва направо, і перший іде синій.
А ти ідеш в долбільню.
19.10.2025 08:25
Виходить на прапорі рашки кольори прапору США?Чи навпаки?Послідовність полос і відсутність зірок чітко вказує на сриколор срашки.🐸🇷🇺🐸🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
19.10.2025 09:30
Мова йде не про кольори (яких в природі всього сім) а про їх розположення.Зверху - білий,синій,червоний - то прапор рашки.І Гегсет свідомо почепив той прапор собі на груди.
показать весь комментарий
19.10.2025 11:18
НУ ТАКОЕ.....якби точно Америки то були б зірочки...але щось ні
19.10.2025 02:30
Зірки, то вже візерунок. А так, це і є кольором США. Кольори українського прапору теж багато хто використовує.
19.10.2025 03:13
Хустинка у нього з прапором штатів в кишені з права.
19.10.2025 04:04
американці постійно використовують ці кольори без зірочок!
19.10.2025 08:17
вы дальтоник ? Если так то мой совет сделать сравнение цветов гастука с расейским флагом и шататовским ...вам не поможет )))
19.10.2025 13:17
Він хоч і буйний алкоголік, але цей випадок передбачив. Ще до призначення, публічно демонстрував зірково-смугасту підкладку піджака і навіть, якщо не плутаю, спіднє. Саме тут, ді-джею можна вірити.
19.10.2025 03:02
кольори присутні, але такі смуги створюють аналогію саме з кацапським прапором.
19.10.2025 03:14
ну якби ще корону з пір'я вдягнув на голову, як робили апачі, то взагалі був би повний феншуй
19.10.2025 03:24
Веня став другом Украіни. Чорний червоний білий. Третій рейх нагадує?
19.10.2025 03:28
Чи трошки змістити?
19.10.2025 03:29
Так. Нагадує.
19.10.2025 10:25
https://www.youtube.com/watch?v=rqyudOc-xno

Європа принижена планами Трампа - Путіна
19.10.2025 03:30
Білий,синій,червоний...Послідовність кольорів рашистського триколора...
Кому вони втирають про американський прапор...
19.10.2025 04:21
я наприклад бачу червоний білий синій! то може це прапор Нідерландів? чи Франції, Словенії, Словакії, Сербії, Чехії, Філіппін? не пишіть херні та не шукайте чорну кішку в темній кімнаті, коли її там взагалі нема!
19.10.2025 08:14
Ну як же нема, коли є. Он на шиї висить. Всі на це звернули увагу, навіть самі американці.
19.10.2025 08:43
Яким боком гегсет до Нідерландів, Франції, Словенії, Словаччини Сербії, Чехії, Філіппін?А з кацапами вони все ж таки друзі,інакше б війна давно б закінчилась.
19.10.2025 12:21
ну американці завжди використовують ці кольори, гестег надягнув краватку з американськими кольорами ну хоч ти трісни, хочеш бачити там кацапські кольори це твоя справа, але ніяк не факт того що він напер на себе саме кацапські кольори!
19.10.2025 13:24
На жаль, як не розміщуй ці смуги: червону, білу та синю, обов'язково вийде рашка-аквафреш - не тут, так там. Я собі колись "французький" браслет плела, жадала оминути той прапор - дзуськи!
19.10.2025 11:55
Високопосадові персони на офіціальні зустрічі одягаються не аби як ( мила а де моя улюблена кроватка? Любий, наш собака боб учора з нею погрпв, то бери в шафі будь -яку іншу) там ціла служба протоколу за цим наглядає. Але, який трамп, виткофф, гегсег, така і служба протоколу-з отвіром в правому боці макитри..таке
19.10.2025 05:44
Боб😁😁😁
19.10.2025 07:41
Якщо дурні і сволота - то у всьому. Такий рівень команди.
19.10.2025 13:56
Пи*дить, як сивий мерен. На зустрічі такого рівня гратися кольорами краватки які є і кольорами країни агресора ніхто не став би. Просто, скоріше за все, хотіли спровокувати Зеленського і зновувигнати, як собаку з Білого дому.
19.10.2025 05:52
Або зробити заспокійливий натяк вождю парашії...
19.10.2025 10:15
Якось я впевнений що янкi не мають уявлення якi кольори на флазi оркiв...
19.10.2025 06:26
козел..або всі козли трампівські
19.10.2025 06:31
Да в ціх кольорах купа флагів від Франції до ВБ з США та Голландією. Але тут дійсно як московитський триколор, типу якщо прибрати обличчя то сідить якийсь московитський посадовець з газпрому. Треба було це якось зірками чи іншими елементами геральдики обігрувати краватку.
19.10.2025 07:12
Навіщо "прибирати обличчя"? Вони й є - на зарплаті в газпрому.
19.10.2025 10:20
Людство стає дуже внушаєме. Скажуть, що то гальштух французький і всі хором повірять. Хіба не розумієте, що тут нема сумнівів - Гегсет почепив на груди московицький триколор!
19.10.2025 07:21
"нема сумнівів - Гегсет почепив на груди московицький триколор!" - це тобі хто таке сказав?
19.10.2025 10:50
Хіба Віткофф та весь гітлерюгенд з Трампом не ******* РФ? Звичайно *******. Коли в тебе мільярди та сотні адвокатів, ти ще і зіганути можешь, як наша подруга Ілон.
19.10.2025 07:24
ВОНИ МАЮТЬ НА ЦЕ ПРАВО, БО МАЮТЬ ГЕРМАНСЬКЕ КОРННЯ.
19.10.2025 08:11
В ілони африканське.
19.10.2025 10:21
Так то ж батько, чи дiдусь, гiтлерюгендом втiк до ПАРу.
19.10.2025 11:05
Обрали дегенератних клоунів , таке самє , як і зеленогнійнє посміховісько" миадіннарод"! Забули, як Зейло , на день вишиванки ,косоворотку ,одягав і всі ,присмикающиіся схавали
19.10.2025 07:27
Їм там дійсно немає чого робити, як тільки обговорювати кольори краваток один одного
В цензору друкувати це як топ-новину.
19.10.2025 07:45
Не все так просто... Кто доктор - Венсу , он же начал, изначально, оправдываться? А у нас один единственный вопрос з цего приводу, мовляв, з якого бодуна амери почали спростовувати свое захоплення цапорылою символiкою.
19.10.2025 09:11
він дуже хоче до пуйла в кроватку
19.10.2025 07:46
А мені виглядає, як людина з рашистським триколором замість краватки та хустинкою під прапор США у кишені - дуже символічно.
19.10.2025 07:49
ЯКБИ Ж ТО ЗВЕРХУ НАМАЛЮВАЛИ ЗIРОЧКИ...
19.10.2025 08:10
Триколор на груди повісив, а в американський прапор сморкається.
19.10.2025 08:49
Кольори омерiгi... До чого вже скотилися США. Цiкаво, у пинi ще е мiсце на дупi , яке б ви не пiдлизнули. За цим криеться дуже страшне. Цi йолопи в такий навiть кшталт, а хочуть почубити Европу з Росiею , перекинути свою вiдповiдальнiсть , як зачинщикiв-пiдбурювачiв цiеi вiйни, на плечi Европи. Та втопити Европу у 3-й свiтовiй своiми цiнами на военку, при цьому, як i в пeршу з другою свiтовими вiйнами, карколомно збагачуючись... .
19.10.2025 07:59
ЗЫ... Видишь ли, трам.ездол - голубок сруцкАГА мИГА
19.10.2025 08:05
Якi ж кацапи з мириканцями сер.ивi , з погляду на китайцiв. Амери, бульо-бульо, а такого ще не бульо, пинi телеграфують краватковою морзянкою, про свою вiдданiсть.
19.10.2025 08:19
Очевидно, що це здихляча кішка, кинута на стіл.
19.10.2025 08:23
Ваша правда, а то кажи-кажи кацапу , що ти - довбень, так кацап ще й додатковi свiдчення вам про це надасть.
19.10.2025 08:41
Венс ще б пенiсом Гегсета протелеграфував муйлушi про символ своеi краiни. Адже .уйло, це аксiома -символ краiни.
19.10.2025 08:26
Погляд iз-за лаштункiв - Венс з Гегсетом зачьотно прогнулися перед Трампом, бо той стоiть буквою zю перед муйлушою.
19.10.2025 08:39
Так , жарти - жартами, а шутки - в сторону... Серйозний момент... З подачi Трампа , краватковий м`яч - на сторонi пинi. Запасаемся попкорном, в очiкуваннi зворотнього удару вiд пинi.
19.10.2025 08:46
Mультики, про Тома i Джерi, та й годi.
19.10.2025 08:48
Трамп заре в ролi сiренькАГА пацючка.
19.10.2025 08:49
Хаха
А чому не Матрас Старс енд Стрейпс ,?
А де зірочки???
От бариги кляьі... 🐽
19.10.2025 08:49
Амери-паазорнiкi - так нахилятися перед муйлом.
19.10.2025 08:55
Суцільна зрада навіть у краватках
19.10.2025 08:51
Неправда ваша: Трамп-Венс-Гегст - це свiточi Омерiгi.
19.10.2025 08:54
Головне, щоб труси не були коричневого кольору...
19.10.2025 08:57
Хорошо ещё, что будёновку с бодуна не нацепил.
19.10.2025 12:21
Блогер написав...😂
Роздули "проблему" з нічого.
19.10.2025 09:11
Цікаво, а як Венс прокоментує це фото?
Це мабуть кольори його рідного штату/школи/сімейні?
19.10.2025 09:16
у котсабів галубой, а не синій. не іронізую навіть
19.10.2025 09:48
"Брєд Сивої Кобили" - розшифровується як Білий - Синій - Красний, це дореволюційний мнемонічний вираз, щоб оркам легше запам'ятати кольори своєї ганчірки та їх розташування.
19.10.2025 10:25
Ми колись читали (знизу) КГБ - красний, голубий, білий.
19.10.2025 12:00
Будьоновку нехай ще одягне, критин.
19.10.2025 09:58
Хай Венс закриє своє підарське рило. Факти наліцо.
19.10.2025 10:15
Якщо є резонанс , резонанс хтось створив.Якщо його хтось створив,то для цього потрібні виконавці,а якщо є виконавці резонансу.то очевидно,що він переслідує заплановану "творцем резонансу" мету...( а кулі, "ми вялікіє" )))
19.10.2025 10:26
Але морда точно вилитий фашист. Не, я не про нього. Я, про фото.
19.10.2025 10:29
Так сказать цветА побежалости алкоголизма на морде - бело-сине-красная.
19.10.2025 12:26
доки адекватна відповідь на агресію окупанта буде вважатись "ескалацією" - діла не буде
19.10.2025 10:39
Так. Ви суки тепер одного кольору
19.10.2025 10:46
А что еще ждать от рашистской агентуры? Неужели томагавков?
19.10.2025 10:50
ці люди ******* гроші і владу, а не росію, їм потрібно відтягнути росію від Китаю, вони думають, що можуть розвалити союз "росія- китай", готові на багато-що заради цього. Українці не мають "карт", а от путін має - Трамп же ясно сказав. В росії є нафта, газ, значні поклади рідкоземів і ядерна зброя. То ж вони вас продадуть, куплять і ще раз продадуть, бо вони за прекрасним океаном і їм треба перемогти Китай.
19.10.2025 11:31
а все заради значних прибутків, які втратили США
19.10.2025 11:33
зрозуміло, що ця краватка є елемент тиску. Ясно який тут посил : "ми з кацапами вже домовилися, у вас нема виходу, крім як підкоритися, бо ви - ніхто"
19.10.2025 11:39
У Трампа сім п'ятниць на тижні. Сьогодні друг - завтра ворог.
19.10.2025 11:44
це просто гра, але ціль вже давно зрозуміла
19.10.2025 11:55
І що неголеним вже вистачить цієї землі?
19.10.2025 12:50
Є в Украіні карти.
19.10.2025 12:40
На жаль цей Венс недалекий, як і вся нинішня адміністрація США!
19.10.2025 11:54
Він дебіл безумовно!
але дійсно ці кольори не є колорами московитів, тоадиційно ці макаки ******** їх як і багато чого ще, ну ви і так тут вже знаєте
19.10.2025 11:56
Не на ті теми срачі розводите, шановні: навіть, якби він натягнув на голову кокошник, все одно оцінювати треба не за "знаками", які вони подають, а за реальними діями.
19.10.2025 12:25
Джейк можливо і помилився по формі, а за суттю все вірно.
19.10.2025 12:42
Тобто-москаль досягнув своєї мети.
19.10.2025 12:47
 
 