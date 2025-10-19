Венс прокоментував "російську краватку" Гегсета на зустрічі з Зеленським: "Це кольори Америки". ФОТО
Віцепрезидент США Джей Ді Венс став на захист очільника Пентагону Піта Гегсета після скандалу з кольорами його краватки. Чимало хто назвав "російською" краватку, яку Гегсет одягнув на зустріч президентів США та України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Венс прокоментував допис ексофіцера армії США, а нині блогера Джейка Бро, який одним з перших звернув увагу на колір краватки міністра війни.
"Піт Гегсет сьогодні з'явився на зустрічі в Білому домі разом із президентом Зеленським у краватці з російським триколором. Ці люди люблять Путіна та Росію", - написав блогер.
"Або, можливо, він був одягнений у кольори Америки",- відповів Венс у соцмережі Х.
Варто зауважити, що білий, червоний та синій також присутні на прапорі США.
Зустріч Трампа та Зеленського
У п'ятницю, 17 жовтня, президент України Зеленський та президент США Трамп провели зустріч у Білому домі. За інформацією ЗМІ, президент України на зустріч з очільником Білого дому привіз карти, на яких показані вразливі місця російського оборонно-промислового комплексу.
Переговори лідерів України та США тривали довше, ніж планувалося.
Після зустрічі з американським лідером Зеленський провів телефонну розмову з європейськими лідерами.
Після зустрічі Зеленський підтвердив, що під час зустрічі з Трампом обговорив передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk. Проте лідери вирішили, що наразі публічно не будуть говорити про далекобійні ракети: США не хочуть ескалації.
Трамп після зустрічі з Зеленським своєю чергою заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".
