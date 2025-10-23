В Украину вернули тела еще 1000 павших воинов, - Коордштаб. ФОТО

23 октября состоялись репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1000 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским военнослужащим.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"Следователями правоохранительных органов, совместно с экспертными учреждениями МВД, в ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что репатриация стала возможной благодаря совместной работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам пропавших без вести, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

"Выражаем благодарность Международному Комитету Красного Креста и отдельно личному составу Центрального управления ЦВС ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС ВСУ, которые организуют перевозку тел в государственные учреждения и передачу их правоохранителям и судебно-медицинским экспертам", - отметили в Коордштабе.

