В Україну повернули тіла ще 1000 полеглих воїнів, - Коордштаб. ФОТО

23 жовтня відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що репатріація стала можливою завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань зниклих безвісти, ДСНС та інших структур сектору безпеки та оборони.

"Висловлюємо вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста та окремо особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Об’єднаного центру забезпечення заходів ЦВС ЗСУ, які організовують перевезення тіл до державних установ та передачу їх правоохоронцям і судово-медичним експертам", - зазначили у Коордштабі.

Ідентифікація тіл полеглих військових

В Україні з вересня 2025 року реалізується проєкт з ідентифікації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за біометричними даними.

Зазначається, що проєкт спрямований на оперативне та точне встановлення осіб загиблих захисників, військовослужбовців і цивільних за допомогою біометричних даних. Запровадження цього механізму має на меті не лише прискорити процедури ідентифікації, а й забезпечити своєчасне інформування родин, які втратили близьких.

