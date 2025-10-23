УКР
2 251 11

В Україну повернули тіла ще 1000 полеглих воїнів, - Коордштаб. ФОТО

23 жовтня відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл", - йдеться в повідомленні.

Зазначається,  що репатріація стала можливою завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань зниклих безвісти, ДСНС та інших структур сектору безпеки та оборони.

"Висловлюємо вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста та окремо особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Об’єднаного центру забезпечення заходів ЦВС ЗСУ, які організовують перевезення тіл до державних установ та передачу їх правоохоронцям і судово-медичним експертам", - зазначили у Коордштабі.

Рада ухвалила закон про перепоховання загиблих захисників України

Ідентифікація тіл полеглих військових

В Україні з вересня 2025 року реалізується проєкт з ідентифікації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за біометричними даними.

Зазначається,  що проєкт спрямований на оперативне та точне встановлення осіб загиблих захисників, військовослужбовців і цивільних за допомогою біометричних даних. Запровадження цього механізму має на меті не лише прискорити процедури ідентифікації, а й забезпечити своєчасне інформування родин, які втратили близьких.

В Україну за 2025 рік вдалося повернути понад 10 тисяч тіл полеглих захисників, - Генштаб

Репатріація тіл військових: в Україну повернули 1000 загиблих
Автор: 

військовослужбовці (4984) повернення (313) втрати (4605) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (55)
Топ коментарі
+7
це вже п'ята тисяча, це ті хто полегли на Курщині. і для чого це все? аби сирок і зе могли понтанутись? тварі..
показати весь коментар
23.10.2025 13:39 Відповісти
+6
R.I.P. Героям....

зробившісеберазом, зустрічайте результат вашого голосування в 2019
показати весь коментар
23.10.2025 13:36 Відповісти
+6
Честь воїнам....
показати весь коментар
23.10.2025 13:45 Відповісти
R.I.P. Героям....

зробившісеберазом, зустрічайте результат вашого голосування в 2019
показати весь коментар
23.10.2025 13:36 Відповісти
це вже п'ята тисяча, це ті хто полегли на Курщині. і для чого це все? аби сирок і зе могли понтанутись? тварі..
показати весь коментар
23.10.2025 13:39 Відповісти
Для сирка треба була операція, не дивлячись ні на що, ну совдепщина кончене
показати весь коментар
23.10.2025 13:52 Відповісти
ze-хуйло тому і забирає тіла частинами по 1000, щоб вкраїнчики не запідозрили щось....
показати весь коментар
23.10.2025 13:52 Відповісти
Хто вам сказав, що це полеглі тільки на Курщині? Це полеглі по всій лінії фронту.
показати весь коментар
23.10.2025 14:09 Відповісти
Честь воїнам....
показати весь коментар
23.10.2025 13:45 Відповісти
почему не написали сколько на сколько обмен, потому что по их новостям они утевржают что обмен был 1000 на 31 ...
показати весь коментар
23.10.2025 14:11 Відповісти
Очевидно бо ми відступаємо то руські підбирають трупи і наші і їхні.
показати весь коментар
23.10.2025 14:21 Відповісти
Одне не зрозуміло - навіщо їм збирати наші ? І де вони їх потім зберігають ?
показати весь коментар
23.10.2025 14:56 Відповісти
Для пропаганди
показати весь коментар
23.10.2025 15:01 Відповісти
мордор та Новини, це - несумісні поняття.
показати весь коментар
23.10.2025 15:31 Відповісти
 
 