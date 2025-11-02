Один погибший и четверо раненых: атака РФ на Днепропетровщину. ФОТОрепортаж
В результате российских атак беспилотниками и артиллерией в Днепропетровской области погиб один человек, еще четверо получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника областной военной администрации Владислава Гайваненко, удары зафиксированы в Павлограде и Никопольском районе.
В Павлограде в результате атаки дронов погиб 55-летний мужчина. Ранения получили трое мирных жителей, среди них - 8-летняя девочка, 71-летний мужчина и 39-летняя женщина.
В результате взрывов возникли пожары, повреждены многоквартирный дом, несколько автомобилей, металлический навес и частное предприятие.
Также российские войска атаковали Никопольский район fpv-дронами и артиллерией. Под удар попали райцентр, а также Покровская, Мировская и Марганецкая громады.
Ранен 75-летний мужчина, он госпитализирован. Разрушениям подверглись спортшкола, пять частных домов, гаражи, хозяйственная постройка, несколько автомобилей и линия электропередач.
Местные власти призывают жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности во время атак.
Также мы писали, что вечером 2 ноября Россия запустила по территории Украины ударные беспилотники. В ряде регионов звучит воздушная тревога.
