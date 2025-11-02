Один загиблий і четверо поранених: атака РФ на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Унаслідок російських атак безпілотниками та артилерією на Дніпропетровщині загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка, удари зафіксовано в Павлограді та Нікопольському районі.

У Павлограді через атаку дронів загинув 55-річний чоловік. Поранення дістали троє мирних мешканців, серед них - 8-річна дівчинка, 71-річний чоловік і 39-річна жінка.

Внаслідок вибухів виникли пожежі, пошкоджено багатоквартирний будинок, кілька автівок, металевий навіс і приватне підприємство.

Читайте: СБУ і Сили оборони ударили по нафтотерміналу в Туапсе - уражено танкер та інфраструктуру порту, - джерела. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також російські війська атакували Нікопольський район fpv-дронами та артилерією. Під удар потрапили райцентр, а також Покровська, Мирівська та Марганецька громади.

Поранено 75-річного чоловіка, його госпіталізовано. Руйнувань зазнали спортшкола, п’ять приватних будинків, гаражі, господарська споруда, кілька автівок і лінія електропередач.

Місцева влада закликає жителів регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки під час атак.

Також ми писали, що ввечері 2 листопада Росія запустила по території України ударні безпілотники. У низці регіонів лунає повітряна тривога.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі