Сутки в Донецкой области: ранены два человека, почти 2 тысячи ударов врага. ФОТО

14 ноября российские войска нанесли 1 988 ударов по Донецкой области, под обстрелом оказались 8 населенных пунктов, среди которых Краматорск, Славянск и Дружковка. Ранены два мирных жителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

Краматорский район

По Краматорску россияне нанесли два удара бомбами "КАБ-250", дронами FPV и "Молния-2" – ранили гражданское лицо, повредили объект инфраструктуры, гражданский автомобиль и спецтехнику.

В Лимане в результате попадания FPV-дрона ранен гражданский человек. Другим обстрелом поврежден многоквартирный дом.

В Малотарановке Краматорской громады в результате дронной атаки поврежден частный дом.

Приволье Черкасской громады враг обстрелял тремя БПЛА "Герань-2" – повредил железнодорожную инфраструктуру.

В Николаевской громады поврежден инфраструктурный объект.

