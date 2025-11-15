Доба на Донеччині: поранено двох людей, майже 2 тисячі ударів ворога. ФОТО

14 листопада російські війська здійснили 1 988 ударів по Донеччині, під вогнем опинилися 8 населених пунктів, серед яких Краматорськ, Слов’янськ та Дружківка. Поранено двох мирних жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Краматорський район

По Краматорську росіяни вдарили двома бомбами "КАБ-250", дронами FPV і "Молнія-2" – поранили цивільну особу, пошкодили об’єкт інфраструктури, цивільне авто і спецтехніку.

У Лимані внаслідок влучання FPV-дрона поранено цивільну особу. Іншим обстрілом пошкоджено багатоквартирний будинок.

У Малотаранівці Краматорської громади через дронову атаку пошкоджено приватний будинок.

Привілля Черкаської громади ворог обстріляв трьома БПЛА "Герань-2" - пошкодив залізничну інфраструктуру.

У Миколаївській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

