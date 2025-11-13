Краматорськ залишився без світла через аварійне відключення

Місто Краматорськ на Донеччині наразі залишилося без світла через аварійне відключення електропостачання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці поінформувала Краматорська міська рада.

"Краматорські РЕМ повідомляють, що внаслідок аварійного відключення без світла місто Краматорськ", - йдеться у повідомленні.

Знеструмлення у місті Суми 12 листопада

Напередодні через аварійне відключення на одному з енергооб’єктів була тимчасово знеструмлена частина міста Суми. Блекаут стався внаслідок ворожої атаки.

Російські обстріли

Як ми писали раніше, у четвер, 13 листопада, російська армія влучила у підприємство в промисловому районі міста Суми. Загиблих та поранених немає. Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Унаслідок атаки загорілися матеріали на виробничій ділянці. Удар по промисловому об'єкту був нанесений російським безпілотником "Ланцет".

