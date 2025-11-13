Краматорськ залишився без світла через аварійне відключення

Краматорськ без світла 13 листопада

Місто Краматорськ на Донеччині наразі залишилося без світла через аварійне відключення електропостачання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці поінформувала Краматорська міська рада.

"Краматорські РЕМ повідомляють, що внаслідок аварійного відключення без світла місто Краматорськ", - йдеться у повідомленні.

Знеструмлення у місті Суми 12 листопада

Напередодні через аварійне відключення на одному з енергооб’єктів була тимчасово знеструмлена частина міста Суми. Блекаут стався внаслідок ворожої атаки.

Російські обстріли 

Як ми писали раніше, у четвер, 13 листопада, російська армія влучила у підприємство в промисловому районі міста Суми. Загиблих та поранених немає. Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Унаслідок атаки загорілися матеріали на виробничій ділянці. Удар по промисловому об'єкту був нанесений російським безпілотником "Ланцет".

Вже дали. Дякуємо
13.11.2025 18:55 Відповісти
Свириденко з Федорович, мабуть зв'яжуться з міндічем, може він грошима якось допоможе?? Громадянства України, його ж не лишив, дрючбан з приблуд95!!!
13.11.2025 20:34
13.11.2025 20:34 Відповісти
Та тут вже хаос повний, коли вздумається тоді й рубають, графіки- повне лайно крутять по двадцять раз на день. В енергетиці найбільша корупція, і людей вже задовбали повністю.
13.11.2025 20:42
13.11.2025 20:42
 
 