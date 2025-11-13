Краматорск остался без света из-за аварийного отключения

Город Краматорск в Донецкой области в настоящее время остался без света из-за аварийного отключения электроснабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил Краматорский городской совет.

"Краматорские РЭС сообщают, что в результате аварийного отключения без света находится город Краматорск", - говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии в городе Сумы 12 ноября

Накануне из-за аварийного отключения на одном из энергообъектов была временно обесточена часть города Сумы. Блэкаут произошел в результате вражеской атаки.

Российские обстрелы

Как мы писали ранее, в четверг, 13 ноября, российская армия попала в предприятие в промышленном районе города Сумы. Погибших и раненых нет. Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.

В результате атаки загорелись материалы на производственном участке. Удар по промышленному объекту был нанесен российским беспилотником "Ланцет".

