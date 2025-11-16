Из-за российских обстрелов в Запорожской области один человек погиб, еще один ранен. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 769 ударов по населенным пунктам Запорожской области с применением БПЛА, РСЗО, артиллерии и авиации, в результате чего есть погибший и раненый.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

Чем били оккупанты

Как отмечается, российские войска:

применили 480 беспилотников (преимущественно FPV);

совершили 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня;

278 раз обстреляли из артиллерии;

6 раз ударили с авиации.

Куда били

Вчера военные РФ атаковали Комышуваху, Беленькое, Червоноднепровку, Малокатериновку, Терноватое Запорожского района, Гуляйполе, Орехово, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Варваровку, Ровнополье, Зализнычное, Косовцево, Белогорье Пологовского района, Степногорск, Приморское, Степное Васильевского района.

В Беленьком в результате попадания FPV-дрона в гражданский автомобиль погиб мужчина 64 лет, еще один, 69-летний, ранен.

Повреждения и разрушения

В течение суток полицейские зарегистрировали 4 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры. В результате вражеских атак повреждены и разрушены дома и автомобили граждан.

Эвакуация в Запорожской области

Вчера правоохранители эвакуировали из Васильевского района трех женщин и мужчину.

Полиция призывает граждан эвакуироваться из прифронтовых населенных пунктов в более безопасные места.

