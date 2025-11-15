РУС
Новости Обстрелы Запорожской области
Россияне нанесли удар по рыбакам на Запорожье: один человек погиб и один - ранен

Запорожская область

Сегодня, 15 ноября, в результате вражеской атаки на Запорожский район Запорожской области есть погибший и раненый.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне нанесли удар fpv-дроном по рыбакам, находившимся на побережье Днепра в Беленьком Первом.

"Один человек погиб, еще один получил ранения", - говорится в сообщении.

Ситуация на Запорожье

