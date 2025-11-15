Россияне нанесли удар по рыбакам на Запорожье: один человек погиб и один - ранен
Сегодня, 15 ноября, в результате вражеской атаки на Запорожский район Запорожской области есть погибший и раненый.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, россияне нанесли удар fpv-дроном по рыбакам, находившимся на побережье Днепра в Беленьком Первом.
"Один человек погиб, еще один получил ранения", - говорится в сообщении.
Ситуация на Запорожье
- Украинские воины вышли из Нововасильевского на более выгодные для обороны позиции.
- Аналитики DeepState сообщали, что российские войска захватили села Ровнополье и Яблоково в Запорожской области.
- Также враг продвинулся возле Сладкого и Новоуспенского в Пологовском районе Запорожской области.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны Украины проводят мероприятия по блокированию и комплексному огневому поражению оккупантов вблизи населенных пунктов Яблоково, Веселое и Сладкое на Запорожском направлении.
