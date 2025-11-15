Росіяни вдарили по рибалках на Запоріжжі: одна людина загинула й одна - поранена

Сьогодні, 15 листопада, внаслідок ворожої атаки на Запорізький район Запорізької області є загиблий та поранений.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни вдарили fpv-дроном по рибалках, які перебували на узбережжі Дніпра у Біленькому Першому.

"Одна людина загинула, ще один чоловік дістав поранень", - йдеться в повідомленні.

