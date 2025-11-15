Росіяни вдарили по рибалках на Запоріжжі: одна людина загинула й одна - поранена
Сьогодні, 15 листопада, внаслідок ворожої атаки на Запорізький район Запорізької області є загиблий та поранений.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, росіяни вдарили fpv-дроном по рибалках, які перебували на узбережжі Дніпра у Біленькому Першому.
"Одна людина загинула, ще один чоловік дістав поранень", - йдеться в повідомленні.
Ситуація на Запоріжжі
- Українські воїни вийшли з Нововасилівського на Запоріжжі на більш вигідні для оборони позиції.
- Аналітики DeepState повідомляли, що російські війська захопили села Рівнопілля та Яблукове у Запорізькій області.
- Також ворог просунувся біля Солодкого та Новоуспенівського у Пологівському районі Запорізькій області.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони України проводять заходи з блокування і комплексного вогневого ураження окупантів поблизу населених пунктів Яблукове, Веселе і Солодке на Запорізькому напрямку.
Не здивуюся, якщо цей що вижив, за пару днів повернеться на цю ж водойму щоб забрати сачок.