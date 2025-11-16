Через російські обстріли на Запоріжжі одна людина загинула, ще одна поранена. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби окупанти завдали 769 ударів по населених пунктах Запорізької області із застосуванням БпЛА, РСЗВ, артилерії та авіації, унаслідок чого є загиблий та поранений.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.

Чим били окупанти

Як зазначається, російські війська:

застосували 480 безпілотників (переважно FPV);

здійснили 5 обстрілів із реактивних систем залпового вогню;

278 разів обстріляли з артилерії;

6 разів вгатили з авіації.

Куди били

Учора військові РФ атакували Комишуваху, Біленьке, Червонодніпровку, Малокатеринівку, Тернувате Запорізького району, Гуляйполе, Оріхів, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Варварівку, Рівнопілля, Залізничне, Косівцеве, Білогір’я Пологівського району, Степногірськ, Приморське, Степове Василівського району.

У Біленькому через влучання FPV-дрона в цивільний автомобіль загинув чоловік 64 років, ще одного, 69-річного, поранено.

Пошкодження та руйнування

Упродовж доби поліцейські зареєстрували 4 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури. У результаті ворожих атак пошкоджені та зруйновані будинки та автомобілі громадян.

Евакуація на Запоріжжі

Вчора правоохоронці евакуювали з Василівського району трьох жінок та чоловіка.

Поліція закликає громадян евакуюватися з прифронтових населених пунктів до більш безпечних місць.

