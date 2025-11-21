Последствия атаки РФ на Одесскую область: двое пострадавших, повреждены дома, административные здания и автомобили. ФОТОрепортаж
Сегодня, 21 ноября, во время воздушной атаки, которая длилась около семи часов, Одесская область подверглась массированным ударам вражеских БПЛА, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.
Об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Большинство целей удалось уничтожить
Благодаря силам противовоздушной обороны большинство целей воздушного поражения было уничтожено и удалось избежать попаданий по критической инфраструктуре, однако в разных районах области зафиксировано падение обломков и непосредственно вражеских дронов без последующей детонации.
Повреждения в результате атаки
Пострадали частные дома, частично повреждены жилые многоэтажки, хозяйственные постройки, административные здания, частные легковые и грузовые автомобили. В отдельных случаях произошли локальные возгорания, которые оперативно ликвидировали спасатели.
Пострадавшие в результате вражеской атаки
Отмечается, что два человека пострадали, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Сотрудники ГСЧС, полиции и других служб работают на местах происшествий. Жителям, чье имущество пострадало, оказывается помощь.
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