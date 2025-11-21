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Новости Фото Обстрелы Одесчины
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Последствия атаки РФ на Одесскую область: двое пострадавших, повреждены дома, административные здания и автомобили. ФОТОрепортаж

Сегодня, 21 ноября, во время воздушной атаки, которая длилась около семи часов, Одесская область подверглась массированным ударам вражеских БПЛА, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

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Большинство целей удалось уничтожить

Благодаря силам противовоздушной обороны большинство целей воздушного поражения было уничтожено и удалось избежать попаданий по критической инфраструктуре, однако в разных районах области зафиксировано падение обломков и непосредственно вражеских дронов без последующей детонации.

Повреждения в результате атаки

Пострадали частные дома, частично повреждены жилые многоэтажки, хозяйственные постройки, административные здания, частные легковые и грузовые автомобили. В отдельных случаях произошли локальные возгорания, которые оперативно ликвидировали спасатели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесская область под атакой дронов: обломки повредили объекты, пострадал по меньшей мере один человек

Пострадавшие в результате вражеской атаки

Отмечается, что два человека пострадали, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Сотрудники ГСЧС, полиции и других служб работают на местах происшествий. Жителям, чье имущество пострадало, оказывается помощь.

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Обстрел Одесской области
Обстрел Одесской области
Обстрел Одесской области
Обстрел Одесской области

Автор: 

обстрел (32974) Одесская область (4351)
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Цього разу тупо закидали місто пінопластом з притороченими на нього ДВЗ з пропелерами.
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21.11.2025 17:32 Ответить
 
 