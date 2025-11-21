Наслідки атаки РФ на Одещину: двоє постраждалих, пошкоджено будинки, адмінбудівлі та автівки. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 листопада, під час повітряної атаки, яка тривала близько семи годин, Одеська область зазнала масованих ударів ворожих БпЛА, унаслідок чого є постраждалі та руйнування.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

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Більшість цілей вдалося знищити

Завдяки силам протиповітряної оборони більшість цілей повітряного ураження було знищено та вдалось уникнути влучань по критичній інфраструктурі, проте у різних районах області зафіксовано падіння уламків та безпосередньо ворожих дронів без подальшої детонації.

Пошкодження внаслідок атаки

Постраждали приватні будинки, частково пошкоджені житлові багатоповерхівки, господарські споруди, адміністративні будівлі, приватні легкові та вантажні автомобілі. В окремих випадках сталися локальні займання, які оперативно ліквідували рятувальники.

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Постраждалі через ворожу атаку

Зазначається, що двоє людей постраждало, їм надається необхідна медична допомога.

Працівники ДСНС, поліції та інших служб працюють на місцях подій. Мешканцям, чиє майно постраждало, надається допомога.

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