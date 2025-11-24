11 человек пострадали в результате атак россиян по Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

В результате вражеских атак по Павлограду и громадам Никопольщины зафиксировано 11 пострадавших, среди них - молодой мужчина и две женщины. Оккупанты обстреляли артиллерией и FPV-дронами, нанеся значительные разрушения жилым домам, инфраструктуре и объектам образования.

Об этом сообщил и.о. начальника областной военной администрации Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

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Павлоград

За медицинской помощью в Павлограде обратились еще трое человек – 22-летний юноша и женщины 42 и 48 лет. Все будут лечиться амбулаторно. Всего из-за вражеской атаки в городе шесть пострадавших.

Поврежден также частный дом.

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Никополь

По Никопольщине агрессор бил FPV-дронами и артиллерией. Пострадали Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская, Червоногригоровская громады.

Пострадали пять человек. Мужчина 41 года госпитализирован. Остальные будут лечиться амбулаторно.

Повреждены инфраструктура, колледж, административное здание, 9 многоквартирных домов, АЗС, техника, автомобили, линии электропередач.

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