11 человек пострадали в результате атак россиян по Днепропетровщине. ФОТОрепортаж
В результате вражеских атак по Павлограду и громадам Никопольщины зафиксировано 11 пострадавших, среди них - молодой мужчина и две женщины. Оккупанты обстреляли артиллерией и FPV-дронами, нанеся значительные разрушения жилым домам, инфраструктуре и объектам образования.
Об этом сообщил и.о. начальника областной военной администрации Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.
Павлоград
- За медицинской помощью в Павлограде обратились еще трое человек – 22-летний юноша и женщины 42 и 48 лет. Все будут лечиться амбулаторно. Всего из-за вражеской атаки в городе шесть пострадавших.
Поврежден также частный дом.
Никополь
- По Никопольщине агрессор бил FPV-дронами и артиллерией. Пострадали Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская, Червоногригоровская громады.
- Пострадали пять человек. Мужчина 41 года госпитализирован. Остальные будут лечиться амбулаторно.
- Повреждены инфраструктура, колледж, административное здание, 9 многоквартирных домов, АЗС, техника, автомобили, линии электропередач.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль