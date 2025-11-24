11 людей постраждало унаслідок атак росіян по Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж
Унаслідок ворожих атак по Павлограду та громадах Нікопольщини зафіксовано 11 постраждалих, серед них молодий чоловік і дві жінки. Окупанти били артилерією та FPV-дронами, завдавши значних руйнувань житловим будинкам, інфраструктурі та об’єктам освіти.
Про це повідомив т.в.о. начальника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.
Павлоград
- По медичну допомогу у Павлограді звернулися ще троє людей – 22-річний хлопець та жінки 42 і 48 років. Всі лікуватимуться амбулаторно. Загалом через ворожу атаку в місті шестеро потерпілих.
Понівечений також приватний будинок.
Нікопольщина
- По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами та артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади.
- Постраждали п'ятеро людей. Чоловіка 41 року госпіталізували. Решта лікуватиметься амбулаторно.
- Пошкоджені інфраструктура, коледж, адмінбудівля, 9 багатоквартирних будинків, АЗС, техніка, авто, лінії електропередач.
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