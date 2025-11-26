Враг атаковал Черниговскую область: под ударом предприятия и дома. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 25 ноября, войска РФ атаковали дронами предприятия в разных районах Черниговской области. Также под удар попали жилые дома.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

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Удары по Сновску

Как отмечается, Сновск уже который день подряд - под ударом беспилотников. Вчера было попадание "герани" по транспортной инфраструктуре. Два взрыва - также БПЛА - прогремели на территории агропредприятия - поврежден элеватор и рукава для хранения зерна.

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Обстрелы Корюковской громады

Корюковская громада. FPV-дроны атаковали несколько населенных пунктов. Есть попадание в гражданский автомобиль. В селе из-за атаки беспилотника повреждены административное здание и грузовики.

Удар по Городне

Также под ударом оказался Черниговский район. Ударный дрон атаковал Городнянское лесничество. Повреждены транспортные средства, мастерская и административное здание.

В поселке "герань" ударили по сельхозпредприятию. Есть разрушения - погибли около тысячи свиней. На предприятии - пожар.

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В Нежинском и Новгород-Северском районах повреждены жилые дома.