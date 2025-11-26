Ворог атакував Чернігівщину: під ударом підприємства та будинки. Загинули близько тисячі свиней. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби, 25 листопада, війська РФ атакували дронами підприємства у різних районах Чернігівської області. Також під удар потрапили житлові будинки.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Удари по Сновську
Як зазначається, Сновськ уже котрий день підряд - під ударом безпілотників. Вчора було влучання "герані" по транспортній інфраструктурі. Два вибухи - також БпЛА - пролунали на території агропідприємства - пошкоджений елеватор і рукави для зберігання зерна.
Обстріли Корюківської громади
Корюківська громада. FPV-дрони атакували декілька населених пунктів. Є влучання в цивільну автівку. В селі через атаку безпілотника пошкоджена адмінбудівля й вантажівки.
Удар по Городні
Також під ударом перебував Чернігівський район. Ударний дрон атакував Городнянське лісництво. Пошкоджені транспортні засоби, майстерня й адмінбудівля.
У селищі "герані" вдарили по сільгосппідприємству. Є руйнування - загинули близько тисячі свиней. На підприємстві - пожежа.
У Ніжинському і Новгород-Сіверському районах пошкоджені житлові будинки.
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