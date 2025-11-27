Сутки в Сумской области: почти 70 обстрелов и ударов БПЛА, есть погибший и раненые. ФОТО
За прошедшие сутки Сумская область снова оказалась под массированным огнем российских войск. Под удары различных типов вооружения попали 34 населенных пункта области. Зафиксировано почти 70 обстрелов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Григоров и полиция области.
Ночью российские войска атаковали Кролевец ударными БПЛА. В результате атаки погиб 53-летний местный житель.
В различных общинах области зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры:
- Верхнесыроватская - домовладение.
- Сумская - частные жилые дома, нежилое помещение;
- Коровинская - частный жилой дом;
- Поповская - объект гражданской инфраструктуры;
- Шалигинская - разрушено частное домовладение;
- Зноб-Новгородская - поврежден жилой дом, по уточненным данным - накануне также поврежден объект гражданской инфраструктуры.
Также в результате российских атак в Великописаревской общине ранена 45-летняя женщина, лечится амбулаторно.
Утром враг атаковал гражданский автомобиль в Сумской области
Вблизи Зноб-Новгородской общины российский дрон прицельно поразил служебный автомобиль лесничего. Ранен помощник лесничего.
37-летний мужчина сейчас проходит обследование в больнице. Состояние стабильное.
Последствия вражеских обстрелов
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Сумам вистачає і преЗЕдента, що час від часу навідується в місто.
...потім так прилітає...
тому нашим дуже дорогим депутатам з ВР і СН можна лише побажати