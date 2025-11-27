Доба на Сумщині: майже 70 обстрілів та удари БпЛА, є загиблий та поранені. ФОТО

Минулої доби Сумщина знову опинилася під масованим вогнем російських військ. Під удари різних типів озброєння потрапили 34 населені пункти області. Зафіксовано майже 70 обстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Григоров та у поліції області.

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Вночі російські війська атакували Кролевець ударними БпЛА. Внаслідок атаки загинув 53-річний місцевий житель.

У різних громадах області зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури:

Верхньосироватська - домоволодіння.

Сумська - приватні житлові будинки, нежитлове приміщення;

Коровинська – приватний житловий будинок;

Попівська – об’єкт цивільної інфраструктури;

Шалигинська – зруйновано приватне домоволодіння;

Зноб-Новгородська – пошкоджено житловий будинок, за уточненими даними – напередодні також пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Також внаслідок російських атак у Великописарівській громаді поранена 45-річна жінка, лікується амбулаторно.

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Вранці ворог атакував цивільну автівку на Сумщині

Поблизу Зноб-Новгородської громади російський дрон прицільно уразив службовий автомобіль лісничого. Поранений помічник лісничого.

37-річний чоловік наразі проходить обстеження у лікарні. Стан стабільний.

Наслідки ворожих обстрілів







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