УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10604 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Сумщини
626 3

Доба на Сумщині: майже 70 обстрілів та удари БпЛА, є загиблий та поранені. ФОТО

Минулої доби Сумщина знову опинилася під масованим вогнем російських військ. Під удари різних типів озброєння потрапили 34 населені пункти області. Зафіксовано майже 70 обстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Григоров та у поліції області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Вночі російські війська атакували Кролевець ударними БпЛА. Внаслідок атаки загинув 53-річний місцевий житель.

У різних громадах області зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури:

  • Верхньосироватська - домоволодіння.
  • Сумська - приватні житлові будинки, нежитлове приміщення;
  • Коровинська – приватний житловий будинок;
  • Попівська – об’єкт цивільної інфраструктури;
  • Шалигинська – зруйновано приватне домоволодіння;
  • Зноб-Новгородська – пошкоджено житловий будинок, за уточненими даними – напередодні також пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Також внаслідок російських атак у Великописарівській громаді поранена 45-річна жінка, лікується амбулаторно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог 50 разів атакував Сумщину: поранено чоловіка, пошкоджені будинки

Вранці ворог атакував цивільну автівку на Сумщині

Поблизу Зноб-Новгородської громади російський дрон прицільно уразив службовий автомобіль лісничого. Поранений помічник лісничого.

37-річний чоловік наразі проходить обстеження у лікарні. Стан стабільний.

Наслідки ворожих обстрілів

Російські війська атакували 34 громади Сумської області
Російські війська атакували 34 громади Сумської області
Російські війська атакували 34 громади Сумської області

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворожий дрон забрав життя двох мирних людей на Сумщині

Автор: 

обстріл (34415) Сумська область (4768) Конотопський район (85) Шосткинський район (167) Кролевець (6) Зноб-Новгородське (9)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нам вже варто вимагати аби ВЕРХОВНА РАДА перебралась в місто СУМИ і негайно, а козіним і кончезаспою для слуг удода стали Глухів, Шостка, Конотоп, Ромни.
показати весь коментар
27.11.2025 08:48 Відповісти
...і Велика Писарівка
показати весь коментар
27.11.2025 09:14 Відповісти
Ніт,
Сумам вистачає і преЗЕдента, що час від часу навідується в місто.
...потім так прилітає...
тому нашим дуже дорогим депутатам з ВР і СН можна лише побажати
показати весь коментар
27.11.2025 09:18 Відповісти
 
 