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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: погибшие, раненые и разрушения жилых и административных зданий. ФОТО

По состоянию на утро 27 ноября россияне обстреляли населенные пункты Донецкой области 23 раза. Есть погибшие и раненые, повреждены дома и административные здания, эвакуированы 126 человек, из них 20 детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.

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Покровский район

В Доброполье повреждены административное здание и автомастерская.

Краматорский район

В Славянске повреждены 7 частных домов, 2 многоэтажки и магазин.

В Краматорске ранены 2 человека. В Иверском Новодонецкой громады ранен человек.

В Дружковке погиб человек, повреждены 2 многоэтажки и 2 нежилых здания; в Торском ранен человек, поврежден дом.

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Бахмутский район

В Северске повреждены 4 дома.

Эвакуация населения

Всего за сутки россияне 23 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 126 человек, в том числе 20 детей.

Оперативная информация Донецкой области 27.11: атаки РФ и последствия для населения
Оперативная информация Донецкой области 27.11: атаки РФ и последствия для населения
Оперативная информация Донецкой области 27.11: атаки РФ и последствия для населения

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Краматорськ (2486) обстрел (33063) Донецкая область (12426) Бахмутский район (852) Краматорский район (1250) Покровский район (1764) Северск (216) Дружковка (163) Торское (31) Славянск (2724) Доброполье (158) Иверское (6)
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