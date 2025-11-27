Сутки в Донецкой области: погибшие, раненые и разрушения жилых и административных зданий. ФОТО
По состоянию на утро 27 ноября россияне обстреляли населенные пункты Донецкой области 23 раза. Есть погибшие и раненые, повреждены дома и административные здания, эвакуированы 126 человек, из них 20 детей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.
Покровский район
В Доброполье повреждены административное здание и автомастерская.
Краматорский район
В Славянске повреждены 7 частных домов, 2 многоэтажки и магазин.
В Краматорске ранены 2 человека. В Иверском Новодонецкой громады ранен человек.
В Дружковке погиб человек, повреждены 2 многоэтажки и 2 нежилых здания; в Торском ранен человек, поврежден дом.
Бахмутский район
В Северске повреждены 4 дома.
Эвакуация населения
Всего за сутки россияне 23 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 126 человек, в том числе 20 детей.
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