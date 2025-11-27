Доба на Донеччині: загиблі, поранені та руйнування житлових і адміністративних будівель. ФОТО
Станом на ранок 27 листопада росіяни обстріляли населені пункти Донеччини 23 рази. Є загиблі та поранені, пошкоджено будинки та адмінбудівлі, евакуйовано 126 людей, з них 20 дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район
У Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю та автомайстерню.
Краматорський район
У Слов'янську пошкоджено 7 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і крамницю.
У Краматорську поранено 2 людини. В Іверському Новодонецької громади поранено людину.
У Дружківці загинула людина, пошкоджено 2 багатоповерхівки і 2 нежитлові будівлі; у Торському поранено людину, пошкоджено будинок.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 4 будинки.
Евакуація населення
Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 126 людей, у тому числі 20 дітей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль