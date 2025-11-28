Контрразведка СБУ обезвредила агентов РФ, создававших тайники для терактов на западе Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ
Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала еще одну российскую агентурную сеть на западе Украины.
В ходе комплексных мер были разоблачены три участника вражеской ячейки, которые готовили тайники с комплектующими к самодельным взрывным устройствам для терактов в регионе, сообщает Цензор.НЕТ.
По материалам дела, задания РФ по отдельности друг от друга выполняли 20-летний харьковчанин, а также 16-летняя школьница и 17-летний юноша из Ровенской области. После вербовки несовершеннолетних оккупанты использовали их "втемную" под видом выполнения курьерских заказов.
Детали расследования
Как установило расследование, все трое фигурантов попали в поле зрения российских спецслужб в Telegram-каналах по поиску "легких заработков".
За обещание "быстрого подработка" они обустраивали тайники с комплектующими к СВУ, которые в дальнейшем должны были забрать потенциальные исполнители терактов.
Так, например, несовершеннолетняя получила от куратора из РФ геолокацию тайника, из которого достала электродетонаторы для взрывчатки и перепрятала их по другому "адресу".
При этом рашисты уверяли девушку, что она имела дело не с компонентами для бомбы, а с обычными "радиоантеннами".
Другой фигурант – житель Харькова, по инструкции врага прибыл в западный регион, забрал из тайника противопехотную мину, достал из нее пластид, разделил на части, замаскировал их в коробки из-под сока и заложил в новое тайник.
Далее 17-летний юноша из Ровенской области забрал оттуда взрывчатое вещество и перенес его в различные тайники, которые определили ему российские спецслужбы.
Контрразведка СБУ разоблачила всех троих фигурантов еще на начальном этапе подрывной деятельности, задокументировала каждого из них и заблаговременно нейтрализовала вражеские тайники.
В настоящее время продолжается расследование в отношении всех фигурантов дела, вовлеченных врагом в преступную деятельность против нашего государства.
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Але ж стефанчук-зеленський перебуваючи на посадах, їх захищає, як беркутню, ригоАНАЛЬНИХ бандитів, їх помічників, вагнерівців!!!
Убивають, тільки Українців!!
через телегу їх шукати легко
Чи те сбу, яке вигадує злочини?
Двох працівників спецслужби судять у Чернігові: сфабрикували "держзраду" військовому ДПСУ Джерело: https://censor.net/ua/n3586725