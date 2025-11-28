Контрразведка СБУ обезвредила агентов РФ, создававших тайники для терактов на западе Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала еще одну российскую агентурную сеть на западе Украины.

В ходе комплексных мер были разоблачены три участника вражеской ячейки, которые готовили тайники с комплектующими к самодельным взрывным устройствам для терактов в регионе, сообщает Цензор.НЕТ.

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По материалам дела, задания РФ по отдельности друг от друга выполняли 20-летний харьковчанин, а также 16-летняя школьница и 17-летний юноша из Ровенской области. После вербовки несовершеннолетних оккупанты использовали их "втемную" под видом выполнения курьерских заказов.

Детали расследования

Как установило расследование, все трое фигурантов попали в поле зрения российских спецслужб в Telegram-каналах по поиску "легких заработков".

За обещание "быстрого подработка" они обустраивали тайники с комплектующими к СВУ, которые в дальнейшем должны были забрать потенциальные исполнители терактов.

Так, например, несовершеннолетняя получила от куратора из РФ геолокацию тайника, из которого достала электродетонаторы для взрывчатки и перепрятала их по другому "адресу".

При этом рашисты уверяли девушку, что она имела дело не с компонентами для бомбы, а с обычными "радиоантеннами".

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Другой фигурант – житель Харькова, по инструкции врага прибыл в западный регион, забрал из тайника противопехотную мину, достал из нее пластид, разделил на части, замаскировал их в коробки из-под сока и заложил в новое тайник.

Далее 17-летний юноша из Ровенской области забрал оттуда взрывчатое вещество и перенес его в различные тайники, которые определили ему российские спецслужбы.

Контрразведка СБУ разоблачила всех троих фигурантов еще на начальном этапе подрывной деятельности, задокументировала каждого из них и заблаговременно нейтрализовала вражеские тайники.

В настоящее время продолжается расследование в отношении всех фигурантов дела, вовлеченных врагом в преступную деятельность против нашего государства.





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