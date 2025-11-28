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Новости Фото Завербованные агенты ФСБ
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Контрразведка СБУ обезвредила агентов РФ, создававших тайники для терактов на западе Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала еще одну российскую агентурную сеть на западе Украины.

В ходе комплексных мер были разоблачены три участника вражеской ячейки, которые готовили тайники с комплектующими к самодельным взрывным устройствам для терактов в регионе, сообщает Цензор.НЕТ.

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По материалам дела, задания РФ по отдельности друг от друга выполняли 20-летний харьковчанин, а также 16-летняя школьница и 17-летний юноша из Ровенской области. После вербовки несовершеннолетних оккупанты использовали их "втемную" под видом выполнения курьерских заказов.

Детали расследования

Как установило расследование, все трое фигурантов попали в поле зрения российских спецслужб в Telegram-каналах по поиску "легких заработков".

За обещание "быстрого подработка" они обустраивали тайники с комплектующими к СВУ, которые в дальнейшем должны были забрать потенциальные исполнители терактов.

Так, например, несовершеннолетняя получила от куратора из РФ геолокацию тайника, из которого достала электродетонаторы для взрывчатки и перепрятала их по другому "адресу".

При этом рашисты уверяли девушку, что она имела дело не с компонентами для бомбы, а с обычными "радиоантеннами".

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Другой фигурант – житель Харькова, по инструкции врага прибыл в западный регион, забрал из тайника противопехотную мину, достал из нее пластид, разделил на части, замаскировал их в коробки из-под сока и заложил в новое тайник.

Далее 17-летний юноша из Ровенской области забрал оттуда взрывчатое вещество и перенес его в различные тайники, которые определили ему российские спецслужбы.

Контрразведка СБУ разоблачила всех троих фигурантов еще на начальном этапе подрывной деятельности, задокументировала каждого из них и заблаговременно нейтрализовала вражеские тайники.

В настоящее время продолжается расследование в отношении всех фигурантов дела, вовлеченных врагом в преступную деятельность против нашего государства.

сбу
сбу

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Автор: 

россия (97878) СБУ (20754) теракт (2434) Львовская область (3206) Ровенская область (1357) Харьковская область (2772)
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Топ комментарии
+6
Ну ок, 16. 17. 20 років на заході України готували теракт. А засоби для теракту як туди потрапили.
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28.11.2025 10:09 Ответить
+5
Один. Двоє мєстних.
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28.11.2025 10:13 Ответить
+5
Це свідомі дії агентів ******, проти існування України!
Але ж стефанчук-зеленський перебуваючи на посадах, їх захищає, як беркутню, ригоАНАЛЬНИХ бандитів, їх помічників, вагнерівців!!!
Убивають, тільки Українців!!
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28.11.2025 10:15 Ответить
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Ну ок, 16. 17. 20 років на заході України готували теракт. А засоби для теракту як туди потрапили.
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28.11.2025 10:09 Ответить
"А тьі докажи, что не Аллах!" (С).
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28.11.2025 10:14 Ответить
Ти ніколи не бачив відосіків з баранограму, де контрабандістам показують стежки через Карпати і як оминати прикордонників?
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28.11.2025 10:31 Ответить
Пєрєсєлєнци
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28.11.2025 10:09 Ответить
Один. Двоє мєстних.
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28.11.2025 10:13 Ответить
Не факт. Бежєнци, поселені в Рівному.
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28.11.2025 11:04 Ответить
Серед поселенців набагато більше справжніх патріотів, ніж вати на заході, типу тебе
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28.11.2025 11:23 Ответить
Категорична у вас рахівниця!🤨
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28.11.2025 11:38 Ответить
ЗАВЕРБУВАЛИ, а потім використовували їх "ВТЕМНУ".
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28.11.2025 10:12 Ответить
Це свідомі дії агентів ******, проти існування України!
Але ж стефанчук-зеленський перебуваючи на посадах, їх захищає, як беркутню, ригоАНАЛЬНИХ бандитів, їх помічників, вагнерівців!!!
Убивають, тільки Українців!!
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28.11.2025 10:15 Ответить
******* розвинута молодь; тік-токівці... не вистачає розуму подумати, що копають собі могилу власноруч.
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28.11.2025 10:32 Ответить
Телеграмівці жеж.
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28.11.2025 10:33 Ответить
Якщо правоохоронці ніяк не зрозуміли що ворог вербує бидло через телеграм канали і нічого не роблять з ними ось і наслідок ,а ще відсутність в навчальних закладах будь якого патріотичного вихованя за що відповідає міністр освіти і дериктори закладів ,те саме можна сказати і за телебаченнята інші ЗМІ ніби в нас не війна, а так собі, так що таке рашизм і "русский мир" чим він гірший гітлеровского нацизму ,ось про що треба розповідати дітям в школах.
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28.11.2025 10:37 Ответить
мразі завжди існуватимуть при будь-якому вихованні. Вони і зараз в меньшині, просто телеграм, це магніт для мразєй, засіб легкого їх пошуку.
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28.11.2025 10:50 Ответить
От були б у навчальних закладах директори, а не дериктори, все було б ОК.
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28.11.2025 11:06 Ответить
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28.11.2025 12:32 Ответить
не тупи
через телегу їх шукати легко
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28.11.2025 12:11 Ответить
Маячня якась.
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28.11.2025 11:13 Ответить
Це те саме сбу, яке відбілює бандитів зеленського?
Чи те сбу, яке вигадує злочини?
Двох працівників спецслужби судять у Чернігові: сфабрикували "держзраду" військовому ДПСУ Джерело: https://censor.net/ua/n3586725
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28.11.2025 11:23 Ответить
 
 