Контррозвідка СБУ знешкодила агентів РФ, що створювали схрони для терактів на заході України. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала ще одну російську агентурну мережу на заході України.

Під час комплексних заходів викрито трьох учасників ворожого осередку, які готували схрони із комплектуючими до саморобних вибухових пристроїв для терактів у регіоні, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За матеріалами справи, завдання РФ порізно один від одного виконували 20-річний харків’янин, а також 16-річна школярка та 17-річний юнак з Рівненщини. Після вербування неповнолітніх, окупанти використовували їх "втемну" під виглядом виконання кур’єрських замовлень.

Деталі розслідування

Як встановило розслідування, всі троє фігурантів потрапили у поле зору російських спецслужбістів у Телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків".

За обіцянку "швидкого підробітку" вони облаштовували схованки з комплектуючими до СВП, які у подальшому мали забрати потенційні виконавці терактів.

Так, наприклад, неповнолітня отримала від куратора з РФ геолокацію схованки, з якої дістала електродетонатори для вибухівки та переховала їх за іншою "адресою".

При цьому рашисти запевняли дівчину, що вона мала справу не зі складовими для бомби, а звичайними "радіоантенами".

Також читайте: 15 років тюрми отримала агентка ФСБ, яка допомагала рашистам наступати на Покровськ. ФОТО

Інший фігурант – мешканець Харкова, за інструкцією ворога прибув до західного регіону, забрав зі схрону протипіхотну міну, дістав з неї пластид, розділив на частини, замаскував їх у коробки з-під соку та заклав у нову схованку.

Далі 17-річний юнак з Рівненщини забрав звідти вибухову речовину та переніс її до різних схронів, які визначили йому російські спецслужбісти.

Контррозвідка СБУ викрила всіх трьох фігурантів ще на початковому етапі підривної діяльності, задокументувала кожного з них і завчасно нейтралізувала ворожі схрони.

Наразі триває розслідування стосовно всіх фігурантів справи, втягнутих ворогом у злочинну діяльність проти нашої держави.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Жінка у Києві віддала шахраям майже 6 кг золота та пакет готівки: вона думала, що це СБУ