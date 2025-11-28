УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Фото Завербовані агенти ФСБ
4 034 19

Контррозвідка СБУ знешкодила агентів РФ, що створювали схрони для терактів на заході України. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала ще одну російську агентурну мережу на заході України.

Під час комплексних заходів викрито трьох учасників ворожого осередку, які готували схрони із комплектуючими до саморобних вибухових пристроїв для терактів у регіоні, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За матеріалами справи, завдання РФ порізно один від одного виконували 20-річний харків’янин, а також 16-річна школярка та 17-річний юнак з Рівненщини. Після вербування неповнолітніх, окупанти використовували їх "втемну" під виглядом виконання кур’єрських замовлень.

Деталі розслідування

Як встановило розслідування, всі троє фігурантів потрапили у поле зору російських спецслужбістів у Телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків".

За обіцянку "швидкого підробітку" вони облаштовували схованки з комплектуючими до СВП, які у подальшому мали забрати потенційні виконавці терактів.

Так, наприклад, неповнолітня отримала від куратора з РФ геолокацію схованки, з якої дістала електродетонатори для вибухівки та переховала їх за іншою "адресою".

При цьому рашисти запевняли дівчину, що вона мала справу не зі складовими для бомби, а звичайними "радіоантенами".

Також читайте: 15 років тюрми отримала агентка ФСБ, яка допомагала рашистам наступати на Покровськ. ФОТО

Інший фігурант – мешканець Харкова, за інструкцією ворога прибув до західного регіону, забрав зі схрону протипіхотну міну, дістав з неї пластид, розділив на частини, замаскував їх у коробки з-під соку та заклав у нову схованку.

Далі 17-річний юнак з Рівненщини забрав звідти вибухову речовину та переніс її до різних схронів, які визначили йому російські спецслужбісти.

Контррозвідка СБУ викрила всіх трьох фігурантів ще на початковому етапі підривної діяльності, задокументувала кожного з них і завчасно нейтралізувала ворожі схрони.

Наразі триває розслідування стосовно всіх фігурантів справи, втягнутих ворогом у злочинну діяльність проти нашої держави.

сбу
сбу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жінка у Києві віддала шахраям майже 6 кг золота та пакет готівки: вона думала, що це СБУ

Автор: 

росія (70393) СБУ (13948) теракт (1169) Львівська область (2799) Рівненська область (1297) Харківська область (2822)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Ну ок, 16. 17. 20 років на заході України готували теракт. А засоби для теракту як туди потрапили.
показати весь коментар
28.11.2025 10:09 Відповісти
+5
Один. Двоє мєстних.
показати весь коментар
28.11.2025 10:13 Відповісти
+5
Це свідомі дії агентів ******, проти існування України!
Але ж стефанчук-зеленський перебуваючи на посадах, їх захищає, як беркутню, ригоАНАЛЬНИХ бандитів, їх помічників, вагнерівців!!!
Убивають, тільки Українців!!
показати весь коментар
28.11.2025 10:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну ок, 16. 17. 20 років на заході України готували теракт. А засоби для теракту як туди потрапили.
показати весь коментар
28.11.2025 10:09 Відповісти
"А тьі докажи, что не Аллах!" (С).
показати весь коментар
28.11.2025 10:14 Відповісти
Ти ніколи не бачив відосіків з баранограму, де контрабандістам показують стежки через Карпати і як оминати прикордонників?
показати весь коментар
28.11.2025 10:31 Відповісти
Пєрєсєлєнци
показати весь коментар
28.11.2025 10:09 Відповісти
Один. Двоє мєстних.
показати весь коментар
28.11.2025 10:13 Відповісти
Не факт. Бежєнци, поселені в Рівному.
показати весь коментар
28.11.2025 11:04 Відповісти
Серед поселенців набагато більше справжніх патріотів, ніж вати на заході, типу тебе
показати весь коментар
28.11.2025 11:23 Відповісти
Категорична у вас рахівниця!🤨
показати весь коментар
28.11.2025 11:38 Відповісти
ЗАВЕРБУВАЛИ, а потім використовували їх "ВТЕМНУ".
показати весь коментар
28.11.2025 10:12 Відповісти
Це свідомі дії агентів ******, проти існування України!
Але ж стефанчук-зеленський перебуваючи на посадах, їх захищає, як беркутню, ригоАНАЛЬНИХ бандитів, їх помічників, вагнерівців!!!
Убивають, тільки Українців!!
показати весь коментар
28.11.2025 10:15 Відповісти
******* розвинута молодь; тік-токівці... не вистачає розуму подумати, що копають собі могилу власноруч.
показати весь коментар
28.11.2025 10:32 Відповісти
Телеграмівці жеж.
показати весь коментар
28.11.2025 10:33 Відповісти
Якщо правоохоронці ніяк не зрозуміли що ворог вербує бидло через телеграм канали і нічого не роблять з ними ось і наслідок ,а ще відсутність в навчальних закладах будь якого патріотичного вихованя за що відповідає міністр освіти і дериктори закладів ,те саме можна сказати і за телебаченнята інші ЗМІ ніби в нас не війна, а так собі, так що таке рашизм і "русский мир" чим він гірший гітлеровского нацизму ,ось про що треба розповідати дітям в школах.
показати весь коментар
28.11.2025 10:37 Відповісти
мразі завжди існуватимуть при будь-якому вихованні. Вони і зараз в меньшині, просто телеграм, це магніт для мразєй, засіб легкого їх пошуку.
показати весь коментар
28.11.2025 10:50 Відповісти
От були б у навчальних закладах директори, а не дериктори, все було б ОК.
показати весь коментар
28.11.2025 11:06 Відповісти
показати весь коментар
28.11.2025 12:32 Відповісти
не тупи
через телегу їх шукати легко
показати весь коментар
28.11.2025 12:11 Відповісти
Маячня якась.
показати весь коментар
28.11.2025 11:13 Відповісти
Це те саме сбу, яке відбілює бандитів зеленського?
Чи те сбу, яке вигадує злочини?
Двох працівників спецслужби судять у Чернігові: сфабрикували "держзраду" військовому ДПСУ Джерело: https://censor.net/ua/n3586725
показати весь коментар
28.11.2025 11:23 Відповісти
 
 